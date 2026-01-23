Váradi Barna: a kínai akkumulátorgyárak elveszik a vizünket, a levegőnket, cserébe óriási állami támogatásokat kapnak

Váradi Barna közgazdászt, vállalkozót indítja a Jobbik Hajdú-Bihar vármegye 3. választókerületében az április 12-i választáson – derült ki a párt csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Az ellenzéki jelölt elmondta, több nemzetközi szerződést, megállapodást is felülvizsgálna, így például a mára szerinte csak a magyarok által betartott ukrán–magyar alapszerződést, de emberiség elleni bűntettnek nyilváníttatná a Beneš-dekrétumokat is

Váradi Barna emellett úgy véli, a kárpátaljai magyarságot is megilleti az önrendelkezési jog.

A képviselőjelölt élesen bírálta a kínai akkumulátorgyárak térnyerését is. Mint fogalmazott,

„termőföldet adunk az akkumulátorgyárnak, elveszi a vizünket, elveszi a levegőnket, óriási állami támogatást ad a magyar állam azzal, hogy Kínától vesz fel hitelt, ebből finanszírozza az állami támogatást”.

Úgy véli, ezek a beruházások a kínaiaknak teremtenek munkahelyet.

A sajtótájékoztatón Adorján Béla pártelnök megerősítette, 106 egyéni képviselőjelölttel és önálló listával indulnak az április 12-i választáson. Aláhúzta, nemcsak kormányváltásra, hanem rendszerváltásra is szükség van, ami kizárná, hogy „egy akarnok helyére egy másik akarnokot ültessen a magyar társadalom”. Szerinte az MSZMP és Hazafias Népfront struktúrájú politikai berendezkedés erkölcsi, gazdasági, politikai és közéleti válságba vezetett. Úgy véli, ez plurális demokráciával számolható fel.

A pártvezető kitért arra is, épp a debreceni Kósa Lajoshoz kötődik a Bászna Gabona botránya, a cég 17,5 milliárd forinttal károsította meg a magyar mezőgazdaságot, a magyar élelmiszer-önellátást.

Az ellenzéki politikus leszögezte, „meg kell tisztítani a korrupt, mihaszna politikusoktól a közéletet”, illetve „ügyközösségeket alkotva ki kell nyitni a plurális demokrácia lehetőségét a magyar társadalom számára”. Úgy véli csak ez vezetheti az országot a jelenlegi helyzetből.