Vidó Edit: Vissza kell adni az orosházi kórház önállóságát!

Az orosházi központú Békés vármegye 4-es számú egyéni választókerületében Vidó Edit Márta indul a választásokon a Jobbik képviselőjelöltjeként az április 12-i választáson – tájékoztatott közleményében a nemzeti párt.

Mint írják, Vidó Edit Márta Békés vármegye szülötte. Pedagógusként és gyógypedagógusként az elmúlt 40 évet a gyermekek, a családok és a fogyatékos tanulók szolgálatának szentelte. Orosházához és a környező településekhez ezer szál köti: barátok, volt tanítványok és az ő szüleik. Két felnőtt gyermek édesanyjaként és két unoka nagymamájaként pontosan tudja, mi a tét: olyan vidéket kell építeni, ahol a gyermekeinknek nem az elvándorlás, hanem a hazatérés az álma – olvasható a közleményben.

A jobbikos jelölt hangsúlyozza, fel kell számolni az orosházi térséget fojtogató nagybirtokrendszert és a kiváltságosok „hűbérbirodalmait”. Meg kell szüntetni a gazdák kiszolgáltatottságát: újraindítani a háztáji gazdálkodást, támogatni a családi középbirtokokat és visszaállítani a térségre egykor jellemző élelmiszer-feldolgozó ipart. A bérek felzárkóztatásával és bérlakásprogrammal kell hazacsábítani az elvándorolt fiatalokat – ismerteti programját.

Vidó Edit azt vallja, a gazdaság alapja a jó közlekedés. „Fel kell újítani az úthálózatot, modernizálni a vasutat, és az utasok igényeihez kell igazítani a menetrendeket. Létre kell hozni a dél-békési tranzitutat Battonyától a 44-es út szarvasi felhajtójáig, hogy a térség ne legyen többé az ország elzárt szeglete” – fejtette ki az ellenzéki erő jelöltje.

Meg kell állítani az idegenek betelepítését, a pusztuló, üres házakat pedig szociális bérlakásokká kell átalakítani a helyiek számára.

„Az orosházi kórház további leépítése nem folytatódhat, vissza kell adni az intézmény önállóságát”

– húzta alá. Vidó Edit, aki leszögezte, harcolni fog a bezárt osztályok újranyitásáért, a várólisták rövidítéséért és a betöltetlen háziorvosi praxisok feltöltéséért.

A Jobbik mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelöltet indít az április 12-i választáson, és önálló országos listát is állít. A párt vasárnap tartotta kampánynyitó rendezvényét, ahol bemutatták a Normális Magyarországot! címet viselő választási programjukat is.