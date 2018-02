Eddig akadályozták, most az élére állnak: Lázár köre szedheti meg magát a napenergián

A csatorna szerint a Lázár János dohányügyi tanácsadójaként és barátjaként elhíresült Sánta János és érdekköre már egy egész céghálót alapíthatott a napenergia-tenderekre.

Valószínűleg nem véletlen, hogy minderre azelőtt került sor, hogy újranyílik egy az a százmilliárd forintos keretösszegű, uniós energiahatékonysági pályázat, amelyet korábban felfüggesztettek. Emellett a Széchenyi 2020 programom belül is kiírtak egy közel 25 milliárdos tendert a központi költségvetési szervek részére.

Ezen a kiíráson az idén már hasított is a bajai Optimum Solar, amely a Sánta Jánoshoz ezer üzleti szálon kapcsolódó Reitmann Balázs érdekeltsége.

Lázár János a december 14-i Kormányinfón jelentette be, hogy a kabinet az Agrárkamara kezdeményezésére elfogadott egy szabályrendszert, amely ösztönzi, hogy a mezőgazdaságban érdekeltek - tehát a tulajdonos földhasználók, a földművesek - legyenek azok, akik első helyen kapnak lehetőséget naperőmű létesítésre, jövedelemkiegészítő tevékenységet folytathatnak, áramot állíthatnak elő, amit az állam kötelezően át is vesz tőlük.

Ennek akár örülhetnénk is, ha nem a szokásos fideszes módszer sejlene fel a színfalak mögött: nagy valószínűséggel itt is azok a Fidesz-közeli oligarchák és családtagjaik, strómanjaik lesznek a kedvezményezettek, akik egyébként már a nemzeti földvagyon szétlopásából is alaposan kivették a részüket.

"Több lépésről is döntöttünk, részben hogy a földhasználati szabályokat a földműves számára, vagy olyan cégek számára, amelyek földművesek tulajdonában állnak, liberalizáljuk, tehát megkönnyítjük azt, hogy egy hektáros napelempark legyen a földjén, a termőföldjén az érintett földművesnek, másrészről kedvezményes hitelfelvételt is kidolgozunk a Magyar Fejlesztési Bank bevonásával és harmadrészről pedig arra fogjuk ösztönözni és biztatni a hálózattulajdonosokat, hogy minél több csatlakozási pontot létesítsenek, ahová a napelem parkok csatlakozhatnak" - idézte a HírTV a kancelláriaminisztert.