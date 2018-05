Két évre lesittelik Orbán "klubjának" oszlopos tagját

Hivatali visszaélés vádjával

két év börtönbüntetésre ítélte Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnököt

egy szkopjei bíróság szerdán - közölte a Vesti.mk macedón hírportál. Az ítélethirdetéskor a politikus nem volt jelen, ügyvédei fellebbezést jelentettek be.

A vád szerint Nikola Gruevszki miniszterelnökként politikai befolyását latba vetve, törvényellenes módon vásárolt páncélozott luxusautót a kormány, de voltaképpen saját maga számára. A vádiratban az olvasható, hogy a 2006 és 2016 között kormányzó Gruevszki 2012-ben kormányfői befolyásával élve vette rá a belügyminisztériumot arra, hogy egy 600 ezer euró (191,28 millió forint) értékű Mercedes S600 típusú, páncélozott gépjárművet vásároljon a kormányfő számára.

A luxusautó megvásárlására 2015-ben derült fény, amikor az akkor még ellenzéki - azóta kormányfővé választott - szociáldemokrata Zoran Zaev nyilvánosságra hozta Gruevszkinek és a kormány több magas rangú tisztségviselőjének illegálisan lehallgatott telefonbeszélgetéseit.

Gruevszki három egymást követő választáson diadalmaskodott, tíz esztendőn keresztül vaskézzel irányította országát. Orbánékhoz hasonlóan

politikáját Moszkva szándékainak vetette alá, szinte minden fontos állami pozícióba saját embereit ültette, az intézményesített korrupció soha nem látott méreteket öltött.

Gruevszkinek is megvolt a maga Áderja. Gjorge Ivanov elnök a kormánypárti politikusokkal szembeni vizsgálatokat leállíttatta, kegyelmet adott nekik. A botrányba végül így is belebukott a kormány, így előrehozott választásokat kellett kiírni. A kampányban Gruevszki is bevetette a korrupt közép-európai wannabe diktátorok csodafegyverét a sorosozást. A most terítékre kerülő magyarországi törvénytervezet fantázianevét, a "Stop Soros"-t is innen kölcsönözték - ez volt a macedon kormánypárt "civil mozgalma".

Nekik azonban nem annyira jött be, hogy az agg spekuláns arcával plakátozták ki a fél országot. A választásokon senki sem szerzett többséget, a küzdelmet az albán kisebbségi pártok átállása döntötte el az ellenzék javára. Az új kormányt az elnök egy ideig nem is volt hajlandó kinevezni. 2017 tavaszán aztán mégis kénytelen volt meghajolni a népakarat - és még inkább a nemzetközi nyomás - előtt.

Orbán Viktor a korrupciós botránya, és bukása után sem engedte el macedón barátja kezét, tavaly októberben az önkormányzati választások idején személyesen kampányolt mellette. Janez Sansa volt szlovén miniszterelnökként büszkén jelentették ki, hogy

Gruevszkit "felvették a klubjukba".

Ahogyan a Sorossal való paráztatás, úgy a magyar miniszterelnök támogatása sem bizonyult wunderwaffe-nak: a volt kormánypárt a parlamentinél is nagyobbat zakózott az önkormányzati választásokon.

A bukott macedón kormányfő egyébként a most kiszabott két évnél is többet ülhet, ugyanis további négy eljárást folytat ellene a szkopjei igazságügy.