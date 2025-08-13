„Szerintem ez mind szamárság” – Orbán a hatvanpusztai, kastélynak látszó „majorságról"

A kérdés azért került elő, mert a Telex friss drónfelvételei ismét bejárták a sajtót; a videó a reprezentatív, rezidenciajellegű épületegyüttest és a környező parkosítást mutatja. Orbán évek óta állítja, hogy a terület egy majorság, és hozzá személyesen nincs köze.

A tulajdonos a miniszterelnök édesapja, Orbán Győző.

A kormány részéről Gulyás Gergely a múlt héten azt mondta: „nem vitás”, hogy Orbán Győző a cégei jövedelméből megtehette a felújítást.

Hadházy Ákos független képviselő az elmúlt napokban dokumentumokat mutatott be, amelyek szerinte azt támasztják alá, hogy a hatvanpusztai létesítmény esetében „újonnan épített, kész lakóépületre” kértek energetikai tanúsítványt – ami ellentmond a „mezőgazdasági üzem” narratívának.