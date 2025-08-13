Itt az időablak: eddig adhatják aranyáron a lakásnégyzetmétert

A kormány várakozása szerint 2026-ban 20–25 ezer új lakás fejlesztése indulhat el, öt év alatt akár 50 ezer otthon épülhet fel. Ez átlagosan évi ~10 ezerrel több átadást, vagyis kb. 40%-os bővülést jelentene a mostani szinthez képest – de a nagyobb ugrás az átadásokban csak 2027–2028-ban jöhet.

„A program valódi hatása akkor lesz mérhető, amikor az új lakások tömegesen megjelennek a piacon”

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A rendelet szerint nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás lehet minden legalább 250 lakásos projekt, ha a lakások 70%-a megfelel a 3%-os hitel feltételeinek. Ez gyorsíthatja az engedélyezést a nagyobb fejlesztéseknél, tovább erősítve a 2026-os startot.

Honnan indulunk? Az átadások az elmúlt években látványosan estek: 2020: 28 200, 2021–2022: ~20 ezer, 2023: 18 600, 2024: 13 300 új lakás – ez a vizsgált időszak mélypontja. Innen kellene fordulnia a kínálatnak.

Mit jelent ez az árakra? 2026-ig főként a keresletélénkítés dominálhat, miközben a készlet szűk marad – ez jellemzően felfelé tolja az újépítésű négyzetméterárakat és erősíti a fejlesztők árazási erejét. A valódi árverseny a bővülő átadásokkal, 2027–2028-ban éleződhet ki.

Kinek kedvez az időablak? Rövid távon a gyorsan induló, tőkeerős projektek nyernek (jobb előértékesítési ár, gyors forgási sebesség). A vevők oldalán az előny most az, aki időben foglal, de fontos a fix ár / ütemezett fizetés és a műszaki tartalom szigorú szerződéses rögzítése – különben az árprémium kockázata a vevőn csapódhat le.

Feltételek a kínálati fordulathoz: az engedélyezés gyorsítása és az építőipari kapacitások bővítése nélkül a program „keresleti” marad, és elhúzódhat az árcsökkenést hozó verseny. Ezt a kockázatot elemzők is hangsúlyozzák.

Vevői checklist 2025–2026-ra:

– fejlesztő múltja, referenciák;

– banki projektfinanszírozás megléte;

– átadás tervezett ideje (realista-e a 2027 H2 / 2028);

– energiahatékonysági szint, üzemeltetési költség;

– kötbérek, csúszás esetén érvényesíthető biztosítékok.