A DK és a Mi Hazánk is elismerte, hogy hibáztak a devizahitelesek ügyében

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) augusztus 13-i ülésének napirendjén szerepelt a Jobbik népszavazási kérdése, amely azt célozta, hogy az Országgyűlés törvényben függessze fel a devizaalapú kölcsönszerződésekből eredő végrehajtási eljárásokat, amíg meg nem születik az Európai Unió Bíróságának a devizahitelesek ügyében hozott döntésével összhangban álló magyar törvény. Mint ismeretes, az Unió bírósága korábban arról döntött, egy konkrét ügyben, hogy a devizakárosultnak van igaza a bankkal szemben. A pénzintézet a törlesztőrészletek egyoldalú megemelésével kárt okozott az ügyfélnek, emiatt az így befizetett összeg a devizahitelesnek visszajár. Ennek fényében indított a Jobbik népszavazási kezdeményezést, amelynek célja, hogy állítsák le a végrehajtásokat, kilakoltatásokat hazánkban, amíg egy hazai törvény megszületik, amely az uniós döntéssel harmonizál. Azaz, hogy a devizahiteleket felülvizsgálják, a bankok pedig visszafizetik az ügyfeleknek a megemelt törlesztőrészletekből megszerzett összegeket.

Hidegzuhany az ülés után

Az NVB ülésén 8 igen és 2 nem szavazattal elutasították a Jobbik javaslatát. A megdöbbentő az volt, hogy a Jobbik javaslatát csak az MSZP delegáltja támogatta.

A Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk delegáltjai leszavazták azt, pedig ezen pártok a Jobbikkal és Marczingós László ügyvéddel együtt tartottak sajtótájékoztatót, az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának ülése után, ahol mindannyian támogatásukról biztosították a devizahiteles ügyekben harcoló Marczingós Lászlót, valamint kijelentették kiállnak amellett, hogy a devizahiteleseknek visszajár a bankok által jogtalanul megszerzett pénzük.

Hiba a rendszerben

A Demokratikus Koalíció (DK), a szavazás után bejelentette, hogy támogatja a Jobbik devizahitelekkel kapcsolatos népszavazási kezdeményezését.

Annak ellenére is, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülésén technikai és eljárási hiba miatt delegáltjuk tévesen nemmel szavazott. A párt közleménye szerint az ülés online zajlott, ami már önmagában kockázatot jelentett az internetkapcsolat ingadozása miatt. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a Jobbik népszavazási kérdését fordítva tették fel, így a DK delegáltja a félreértés miatt ellenszavazatot adott le. Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője közölte, hogy a hibáról azonnal tájékoztatták az NVB-t, és kérték a szavazat utólagos módosítását.

A Mi Hazánk a szavazást követően ma sajtótájékoztatót tartott, ahol szakpolitikusuk,

Fiszter Zsuzsanna az N1TV kérdésére elmondta, delegáltjuk jogilag érthető döntést hozott, ám politikailag hibázott, amikor leszavazta a kezdeményezést és a kormánypártokkal együtt utasította el a Jobbik népszavazási kezdeményezését.

Sajtótájékoztatójukon bejelentették két kérdésben nyújtanak be az NVB-hez népszavazási kezdeményezést a devizahitelesek megsegítése és a végrehajtások felfüggesztése érdekében. Ha jobban megvizsgáljuk akkor hasonló tárgykörben, mint a Jobbik népszavazási kezdeményezése.

A Jobbik megfellebbezi az NVB döntését és újabb kérdéseket nyújt be

A Jobbik közleményt adott ki, amelyben összegzi a tegnapi szavazás eseményeit és bejelenti, hogy újabb népszavazási kérdéseket nyújt be a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

A közlemény így fogalmaz:

Tegnap a Nemzeti Választási Bizottság úgy szavazta le a Jobbik devizahiteles népszavazási kezdeményezését, hogy az ellenzéki pártok közül is csak az MSZP támogatta azt. Volt, aki tévedésre hivatkozott, volt, aki el sem jött az ülésre, de akadt, aki kimondottan leszavazta a javaslatunkat. A Jobbik természetesen megfellebbezi döntést és a Kúriához fordul, de addig is benyújtjuk az újabb népszavazási kezdeményezésünket, amely alkalmas a kilakoltatások és a devizás végrehajtások megakadályozására.

A Jobbik alelnöke és országgyűlési képviselője, Z. Kárpát Dániel, az Alfahír megkeresésére hozzátette:

Pártja folytatja munkáját, amelynek célja, hogy fizessenek a bankok és évtizedek után végre szolgáltassanak igazságot a devizahiteleseknek.

Mint mondta, tovább küzdenek törvényjavaslatuknak, a lex-Marczingósnak az elfogadtatásáért valamint folytatják az utcafórumokat Marczingós László ügyvéddel is. Emellett egyre szélesebb körben kapcsolják össze a devizakárosultakat szakemberekkel, hogy minél hatékonyabban tudjanak fellépni a bajbajutottak érdekei mentén.