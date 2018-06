A szakadék szélére lökték az Óbudai Egyetemet, de a kancellár helyettes államtitkárként folytathatja

Az oktatók már a választások előtt, márciusban e-mailt, kaptak, melyben Szigeti Ádám kancellár és Réger Mihály rektor jelezte: mivel csökken az egyetem hallgatóinak száma, kevesebb pénzhez jut az intézmény, ezért 10%-os költségcsökkentésre lesz szükség. Kilátásba helyezték a félév végi oktatói jutalmak eltörlését, a járulékok csökkentését, a cafetéria megszüntetését, leépítéseket, ezzel párhuzamosan a kötelező óraszámok növelését.

"Ekkorra datálódik az Óbudai Egyetem hanyatlása, a csoportkohézió megbomlása" - fogalmazott egyik forrásunk.

Az oktatók körében elterjedt az is, hogy a korábbi évekről megmaradt, milliárdos nagyságrendű összeget elköltötték, az egyetem minden tartalékát felélte.

Eladtak egy épületet, de a pénzt zárolták

Az egyetem már 2017 novemberében eladta a Kiscelli úti épület, a pályázati felhívás nyertese az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítványa lett, ami nettó 703 millió forintot fizetett az ingatlanért.

Az épületkomplexumban volt az egyetem Bánki karának biogáz laboratóriuma is, ami fontos szerepet töltött be: született belőle doktori disszertáció, minden évben sok ember szakdolgozatának alapjául szolgált.

"Ez most nincs. Diákok kérdezgetik, hogy lesz-e. Nem tudni a választ, mert folyamatos ígérgetések, ködösíté zajlik, de érdemi lépések nem történnek" - fogalmazott portálunknak az egyik oktató.

Még nagyobb baj, hogy az egyetem vezetősége egy nappal a választások után, április 9-én újabb e-mailt küldött ki, amiben bejelentették a korábban már lebegtetett megszorításokat: létszámstopot, leépítési terveket. A levélről a 444 is beszámolt, mint írták, a levél szerint az utasítás közzétételének napjától az üres álláshelyeket is tilos betölteni, április 30-ig pedig az akkori dolgozói létszám "optimalizálására" is tervet kell készíteni.

Kiderült, hogy az egyetem már az alaptevékenységét sem képes önálló forrásból finanszírozni, a pályázati pénz kreatív felhasználásával igyekeznek betömni a költségvetési lyukakat.

Ekkor jelentették be azt is, hogy a Kiscelli úti épület eladásából származó 703 millió forintot zárolták.

Jogsértésre kényszerített oktatók

A levél sokkolta az oktatók egy részét, egy forrásunk ráadásul azt mondta, ekkor már egyéb nehézségeik is akadtak.

"A történethez hozzátartozik az, amit nemrég tudtam meg,: az óraadó oktatóknak január óta nincs fizetésük és óraadói szerződésük, kvázi ingyen és jogtalanul tanítanak. Jegybeírásnál ugyanis a Neptun rendszer hivatalos okiratnak minősül, amire szerződés nélkül nincs joga a tanárnak. Nekem is volt több ügyem a kifizetések kapcsán, csak érdekes módon amikor szigorúbb hangvételű levelet fogalmaztam meg a jogos problémámmal és a lehetséges következményekkel, kilátásba helyezve az órák elhalasztását, rögtön jött 2-3 napra rá az utalás..."

Eladásra szánhattak egy másik épületkomplexumot is

Értesüléseink szerint a vezetőségben felmerült, hogy eladják az egyetem egy másik épületkomplexumát is.

"Választások után azt a hírt kaptam diákoktól, hogy a Tavaszmező utcai épületkomplexumban az egyik kollégiumi igazgató körbevezetett embereket, és fényezte az épületet" - fogalmazott portálunknak az egyik oktató. A következő összdolgozói értekezleten megkérdezték a kancellárt, hogy mi volt a vizit célja, felmerült-e az épület értékesítése.

"A válasz az volt - látszólag meglepve és stresszelve, hogy ez kiderült -, hogy volt ilyen ötlet, de elvetették. "

A kancellária létszáma marad

Miközben az intézmény súlyos gondokkal küzd, a kancellária 80 fölötti létszámmal működik, forrásaink szerint hétszámjegyű fizetésekkel. A kancellár Szigeti Ádám, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatási kutatás-fejlesztési volt főosztályvezetője, akit több, a fentihez hasonló összdolgozói értekezleten is kérdezhettek a kialakult helyzetről a kétségbeesett dolgozók.

"Fiatal, flegma, erőssége a kérdésekre adott 0 kilobájt tartalmú válaszok megfogalmazása, a ködösítés" - jellemezte egyik forrásunk.

Többekben felmerült, hogy a költségek optimalizálását éppen kancellária létszámának csökkentésével kéne kezdeni,

nem azokkal az oktatókkal, akiknek az egyetem a hallgatók révén a pénzt és a hírnevét köszönheti.

"Elgondolkodtunk rajta, de inkább nem" - szólt Szigeti válasza. A biogáz laboratóriummal kapcsolatban felmerült kérdésekre azt mondta, amit már egy évvel ezelőtt is: dolgoznak az ügyön.

Megszakadt a közvetítés

Április 16-án, a megszorításokat bejelentő e-mail szétküldését követően egy héttel szenátusi ülést hívtak össze, amit élőben lehetett követni az interneten is, ám mikor a dolgozók kérdései következtek, a közvetítés megszakadt. Forrásaink tájékoztatása szerint az oktatók a következő kérdésekre szerettek volna válaszokat kapni:

A Kiscelli utcai épület értékesítéséből az egyetemnek nettó 703 milli forint bevétele keletkezett. Az eladást megelőzően készült-e az ingatlan eladásához kapcsolódó értékbecslés? Ha igen, akkor kérem tájékoztassa a megjelenteket az eredményről! A vételi folyamat során hány pályázó volt és milyen egyéb konstrukciók merült fel?

A Kancellária jelentős személyi erőforrással rendelkezik mégis több tevékenységet kiszervezett (jogi szolgáltatások, PwC Magyarország, Ernst & Young Tanácsadó Kft). Végzett-e felmérést a saját munkaerő és a kiszervezett munka költséghatékonyságával kapcsolatban és ha igen, mi az eredmény? Mennyibe került az Óbudai Egyetemnek 2016-2017. évben a kiszervezett munka?

Szeretnénk tudni, hogy a kancellárián dolgozó kollégák beosztásához milyen bérezés tartozik! Kérjük tájékoztasson minket a kollégák béréről és beosztásáról! - Az intézményfejlesztési terv nem tartalmazza a józsefvárosi telephely értékesítését. Volt-e delegáció a Színház és Filmművészeti Egyetem képviseletében a Tavaszmező utcai telephelyünkön? Milyen céllal jártak ott? Mi az Önök célja a szóban forgó épületállománnyal?

A kancellári rendszer Ausztriában jelentős anyagiforrás-gyűjtő szereppel rendelkezik. Nálunk mi a szerepe a kancelláriának és mennyi oktatási területen hasznosítható forrást hozott az egyetemre az elmúlt években?

Ha a kancellária szerint a problémákat, hiányokat a felmerülés helyén kell megoldani, akkor a Központ jelentős hiányát miért a Karoktól elvett pénzből próbálják fedezni? Miért nem értesülünk arról, hogy a Központ költségeit csökkentik, fizetéseit, juttatásait, beszerzéseit korlátozzák? A kancellária funkciói és létszáma indokolt-e? Jelenleg több igazgató, főosztályvezető, menedzser van ott, mint három nagyvállalatnál.

Tisztában vannak-e azzal, hogy egy oktató mennyi, milyen munkát végez? A léétszámcsökkentés egyik indoklása az részükről, hogy csökken a hallgatói létszám. Tisztában vannak-e azzal, hogy jelenleg is túlórában teljesítik az oktatók a tantervet? Tisztában vannak-e azzal, hogy az elmúlt időszakban megindult oktatói kivándorlás - melynek okai között fő helyen a felső vezetés döntései szerepelnek - már most ősszel több tantárgy megtartását veszélyezteti?

Érdemi válaszokat nem kaptak, az értekezlet után apátia lett úrrá a dolgozók körében. Egyikük így értékelte a történeteket:

"Sajnos be kell látnunk, hogy bármekkora is a lelkesedés és tenniakarás, nem értünk el átütő sikert. Sajnos az is nyilvánvalóvá vált, hogy bár a fizetésünk nem reprezentálja megbecsülésünket, a véleményünk sem számít és az elégedettségi felmérések csak statisztikai adatok. A vezetőink felteszik a kezüket, s várjuk a csodát. Illetve konkrétan előbb eladják a „családi vagyont”, zárolják a befolyt pénzt, leépítik a szellemi értékeket. Hová vezet ez? A fiatalokat már nem is marasztalják, a nyugdíj közelében lévőkkel még kihúzza az egyetem a bezárásig."

Többen távoznak

Az oktatók közül már most többen távoztak, a Keleti karról például csoportosan mentek át a BME gazdasági karára.

"A történtek engem is arra késztettek, hogy elhagyjam a süllyedő hajót. A Fidesz kétharmaddal a vezetőség kirobbanthatatlan, és ki fogják nullázni az egyetemet" - fogalmazott egy óraadó, aki a Kandó kart hagyta ott.

A kancellár felfelé bukott

A történtek ellenére Szigeti Ádám karrierje töretlenül ível felfelé: míg korábban az Emberi Erőforrások Minisztériumánál volt főosztályvezető, kancellári pályafutása után helyet kapott az új kormányban. Május közepén Palkovics László, az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak nevezett gigatárca miniszteri várományosa - azóta már minisztere - a vállalkozásfejlesztési bizottság ülésén jelentette be: a személyesen általa irányított tudás- és innovációmenedzsment-államtitkárság utóbbi területért felelős helyettes államtitkára Szigeti Ádám lesz.

"Abszurd. De ha a főnöke ezek után még magasabbra emeli, akkor ez volt az eredményes, elismerésre méltó tevékenység. Tanuljunk mi is belőle, és az utódjánál ne két év után vegyük észre, hogy padlóra vitte az egyetemet" - fogalmazott az Óbudai Egyetem egyik oktatója.