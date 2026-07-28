Cigányokat telepítenek be Kassáról egy békés magyar kistelepülésre

Gyerekkorunk egyik kedvenc utazós játéka bizonyára sokunknak az volt, hogy a településjelző táblákat figyelve megjegyezzük a különleges nevű falvakat, melyekről addig életünkben nem hallottunk, vagy a hétköznapi nyelvhasználatban valamilyen teljesen más jelentéssel bír maga a szó.

Bizonyára rengeteg ember számára ismerős Bugyi, Heréd, Pornóapáti vagy akár Lábatlan, és ide sorolhatjuk Szalonnát is, melynek nevét most egy, a helyieket megfélemlítő eset kapcsán ismerhet meg az ország.

Nem, kedves olvasók, a körülbelül ezer lelkes aprócska, idilli falu nem az egyik kedvenc magyar ételről lett elnevezve. Szalonna neve a szláv slana (sós) szóból származik, melyet a közelében lévő enyhén sós vizű forrásról kapott.

A település amilyen kicsi, olyan nagy múlttal rendelkezik, ugyanis magyarság már a honfoglaláskor megtelepedett.

Szalonna a Borsod megye egyik kis ékszerdobozától, a Rakaca tótól nem messze fekszik. A környéken lévő települések a mai napig szoros, nyugodt és békés összhangban élnek, óvják a környezetüket és a közösségüket, melyeket most úgy tűnik, egyenes Kassáról kívánják feldúlni.

Az RTL híradó a minap bemutatott egy riportot, mely szerint magyarul egyáltalán nem beszélő, mélyszegénységben élő cigány családokat költöztettek a szlovák város egyik romatelepéről Szalonnára, és ez még csak a kezdet – a helyiek úgy tudják, tovább családokat is hoznak majd a faluba a lebontásra szánt cigánytelepről.

Rettegnek a helyiek

Az Alfahírhez eljutott információk szerint, nem csak Szalonnán, hanem a Rakaca környékén lévő össze faluban félnek az emberek a deportálásnak tűnő költözésektől.

– Ez egy végtelenül nyugodt térség és üdülőtelep volt eddig, soha semmilyen attrocitás nem fordult elő még. Soha. A közösség összetartó, segítik egymást, figyelnek a másikra, de most mindenki meg van ijedve. – Mondta el portálunknak egy helybéli.

A munkahely és az iskola marad Kassán, csak a lakcímük változik

Kassa körülbelül 70 kilométerre van Szalonnától, így külön érdekes, hogy a hírek szerint ezek a beköltöztetett családok továbbra is Kassára járnak majd dolgozni és iskolába. Felmerül a kérdés, hogy ha mélyszegénységből jönnek, hogyan tudják majd megoldani a mindennapi ingázást?

Lapunk egy másik, névtelenséget kérő informátora is felháborodottan beszélt a történtekről, miután megtudta, hogy két családot már a múlt héten átköltöztettek.

– Kizárt dolog, hogy ezek 70 km-re járnak majd dolgozni, meg iskolába. Nincs is közvetlen vonat vagy buszközlekedés. És egyébként is, mi van az orvosi és szociális ellátásukkal? De nem is ez a legfurcsább. Honnan lenne pénze egy mélyszegénységben élő családnak egy házra?

A helyiek nyílt titokként kezelik, hogy a covid-járvány óta egy szlovák ingatlanközvetítő (akinek egyébként saját hétvégi háza is van a környéken) rengeteg házat felvásárolt Szalonnán, és hol ugyanabban az állapotban, hol félig felújítva adta tovább azokat. Úgy sejtik a kassai polgármesterrel köthetett valamilyen üzletet a közvetítő.

Az RTL Híradó beszámolt arról is, hogy Szalonna polgármestere és az Országos Roma Önkormányzat elnöke hétfőn személyesen egyeztetett Kassa főpolgármesterével az ügy részleteiről.

Az Alfahír megkereste Szalonna polgármesterét, Balogh Zsoltot az költöztetésekkel kapcsolatban, cikkünket frissítjük, amint Balogh válaszolt a kérdéseinkre.

Csak két családról van szó

Bár saját kérdéseinkre eddig nem kaptunk választ, Szalonna település hivatalos Facebook-oldalán néhány órával sajtóközlemény jelent meg, melyben Balogh Zsolt polgármester igyekszik megnyugtatni a közösséget.

Balogh közleménye szerint egyeztetett a Kassai polgármesterrel, aki azt mondta, hogy valóban segítséget nyújtottak két családnak, de csak bútorokat, háztartási gépeket és egyéb berendezési tárgyakat biztosítottak nekik, a házakat mindkét család saját elhatározásból vették Szalonnán, hitelből.

A polgármester szerint több családra nem kell számítani.

A megbeszélés során egyértelműen rákérdeztem arra, hogy számíthat-e Szalonna község arra, hogy a jövőben nagyobb számban érkeznek hasonló módon családok Kassáról. A polgármester asszony határozottan azt válaszolta, hogy ilyen szándék nincs, és tájékoztatása szerint kizárólag e két család támogatásáról van szó. - írta a közösségi oldalon Balogh.

Szalonna vezetője arról is beszámolt, hogy ez a költöztetés, illetve a kassai bádogváros ledózerolása nem Kassa önkormányzatának, hanem egy helyi vezetőnek a projektje, aki ingatlan és egyéb fejlesztéseket akar kivitelezni a területén. Balogh szerint az ilyesmit azonban nem lehet úgy megoldani, hogy a a problémát egy másik települése - vagy mint ebben az esetben - egy másik országba száműzik

Fotó: boon.hu, Vajda János