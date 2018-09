Nagyon nem volt jó ötlet Musktól élő adásban füvezni

Elon Musk, a SpaceX és a Tesla vezére, akinek az a legfőbb tulajdonsága, hogy ha kell, erőből is megpróbálja előrébb rugdosni a világot. Mostanában ehhez jött az is, hogy kezd kicsit bekattanni. Itt foglaltuk össze, hogy annyira megsértődött a thai barlangi mentőkre, mert nem kellett nekik a rögtönzött tengeralattjárója, hogy az egyiküket rögtön pedofilozni kezdte, amivel azóta sem állt le.

Most meg ellátogatott Joe Rogan műsorába, ahol a két és fél órás beszélgetést whiskyvel és marihuánával vészelték át. Amikor szóba jött a fű, már gyújtották is a jointot, a körbe beszállt Musk is, két whisky között. Azt azért hozzátette, hogy nem szokott tépni, mert nem hiszi, hogy jót tenne a produktivitásnak.

Néhány órával később a Tesla két vezető beosztottja, a könyvelésért felelős Dave Morton, valamint a HR-t felügyelő Gaby Toledano igazgatók álltak fel. Bár Morton azt mondta, hogy a közfigyelem és a tempó haladták meg a várakozásait, nem Musk újabb szokásai, de azért fura, hogy pont az adás után lett elege. Ráadásul a nap végére 6 százalékot zuhantak a Tesla részvényei.

Muskék ellen vizsgálódik a tőzsdefelügyelet is, mert egyszer kijelentette, elég pénzt kalapozott össze ahhoz, hogy kivezesse a tőzsdéről a céget, de ez kamu volt. Ennek apropóján a Guardian megkérdezte: épp nyomozás zajlik ellenük, biztos jó ötlet ilyenkor élő adásban füvezni? Még akkor is, ha Kaliforniában ez legális.

Musk trumpi magasságokban válaszolt: szerinte a Guardian a legkibírhatatlanabb újság a Földön.