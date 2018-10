Az amerikai nagykövet gesztusokat vár a magyar kormánytól, különben nincs üzlet

Találkozott Orbán és az amerikai nagykövet, a témák: CEU, oroszok „Szeptember 10-én az esti órákban Cornstein nagykövet találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel" - olvasható a budapesti amerikai nagykövetség Facebook-oldalán.Összesen kettő konkrétumot árultak el, amikben „a nagykövet hangsúlyozta az országaink között fennálló érdekközösséget":az Ukrajna elleni orosz agresszió, energiabiztonságCEUHozzáteszik, hogy a „találkozó fontos lépés volt a bizalom és a kommunikáció helyreállításában".

A diplomata előadása eredetileg az amerikai álomról és Trump elnökségéről szólt, de a CEU helyzete is szóba került.

A nagykövet felidézte, hogy nemhiába vezetett Budapesten az első útja a CEU-ra, hiszen az egyetem sorsra Amerikában is ügy, illetve mindenki erről kérdezte, amikor legutoljára az USA-ban járt. Cornstein emlékeztetett rá, hogy az üzleti életből érkezett, ahogy Trump is, majd egy szólást idézett:

„amíg nincs itt a számla, addig nincs üzlet.”

A nagykövet szerint még messze van a CEU ügye a megoldástól, de bízik a megegyezésben. Azt mondta: nemsokára lesz egy találkozó a kormány és a CEU képviselői között a legfelsőbb szinteken.

Cornstein az előadás során azt is mondta: eddig 10 éven át az volt az amerikai hozzáállás, hogy Magyarországgal nem beszélünk, de egy szövetségessel nem lehet így bánni. Kitért rá, hogy az új adminisztráció gesztusokat tett, létrejött a Trump-Orbán telefonbeszélgetés, és a két külügyminiszter is találkozott egymással. Az amerikai fél tehát gesztusokat tett, de most ezeket a magyar félnek kell viszonozni.

Cornstein szerint ez vagy a CEU-megegyezés, vagy egy amerikai-magyar hadiipari megállapodás által kell létrejöjjön. A nagykövet ugyanakkor hozzátette: ha a magyar fél ezt nem lépi meg, vagy ő olyat észlel, ami szembemegy az amerikai értékekkel, amelyekért az amerikai nép olyan sokat harcolt, akkor megváltozik a barátságos viszony.

Az előadás hallgatói Soros Györgyről, illetve Trump Soros-tweetjeiről is kérdezték a nagykövetet, aki elmondta: más, amikor Amerikában a két politikai ellenoldalon álló Trump és Soros vitatkoznak, és más, amikor Soros György Magyarországon egy tőle független egyetemet alapít, tart fenn. Cornstein azt is mondta, szívesen találkozna Sorossal.

Az amerikai nagykövet eddig egyébként valóban nagyon barátságos volt a magyar kormánnyal, nemrégiben a Szombat című magazinnak adott interjújában azt mondta: Magyarországon nem tapasztalt semmi olyasmit, ami a szabadságjogokat csorbítaná, de még elégedetlen emberrel sem találkozott, pedig napi tíz programon vesz részt. Júniusban az RTL II Híradójának adott interjújában pedig úgy fogalmazott: Orbán Viktor „egy csodálatos, erős vezetője” Magyarországnak.

Fotó: US Embassy Budapest