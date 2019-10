Kósa Lajos szerint új választást kéne tartani Győrben

A Fidesz alelnöke a Bayer show vendégeként fogalmazott úgy, hogy lehet még következménye a Borkai-botránynak.

A Hír TV vasárnap esti műsorában Kósa Lajos kifejtette, hogy majdnem minden olyan politikus, amely valamilyen kiszivárogtatási botrányba keveredett, azt újraválasztottak saját településükön, de ennek ellenére nem elfogadható az, ami a videókon szerepel, legyen szó Újpestről vagy Borkai Zsoltról.

Borkai Zsolt tekintetében arról beszélt, hogy lehet kilépett a Fideszből

"de ott Győrben is lesz még ennek szerintem konzekvenciája, mert az egy megfontolandó kérdés, hogy akarja-e egy polgármester olyan helyzetbe hozni a saját városát, amilyenbe most Győr került. Szerintem ez nem helyes, tehát az a helyzet, hogy egy tisztességes választás egyenlő feltételekkel sokkal jobbat tenne Győrnek és neki is, mint bármilyen halogató magatartás."