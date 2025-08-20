Megszólalt a CCCP-pólós diplomata is a Trump–Zelenszkij csúcstalálkozó után

Oroszország nem utasítja el együttműködés egyetlen formátumát sem az ukrajnai rendezés érdekében, legyen az kétoldalú vagy többoldalú – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden a Rosszija 24 televíziónak adott nyilatkozatában.

„A legfontosabb az, hogy bármely formátum – az egy plusz egy, az egy plusz kettő, a sokoldalú formátumok, amelyekből szintén sok van, egyebek között az ENSZ keretében is – ne azért legyenek, hogy másnap valaki írjon róluk az újságokba, vagy este bemutassák a televízióban, vagy utána a közösségi médiában pletykáljanak, próbálva lefölözni a »propaganda habját«, hanem azért, hogy lépésről lépésre, fokozatosan, a szakértői szintről indulva, és az összes szükséges lépést megtéve, felkészülhessünk a csúcstalálkozókra” – nyilatkozott.

Hangsúlyozta, hogy bármilyen magas szintű találkozót rendkívül gondosan kell előkészíteni.

Megjegyezte, hogy ha Volodimir Zelenszkij elnök számára annyira fontos Ukrajna alkotmánya, akkor emlékeznie kellene annak azon cikkeire is, amelyek előírják az oroszok jogainak tiszteletben tartására.

„Az ukrán alkotmányban, külön kiemelve, megmaradt az államnak az a kötelezettsége, hogy maradéktalanul biztosítsa az oroszok és más nemzeti kisebbségek jogait”

– nyilatkozott.

Az orosz diplomácia vezetője azt hangoztatta, hogy Oroszország sohasem törekedett egyszerűen területek elfoglalására, legyen szó a Krímről, a Donyec-medencéről vagy Novorosszijáról. Mint mondta, Moszkva célja az oroszok védelme, akik évszázadok óta élnek ezeken a földeken.

„Oroszország biztonsági érdekeinek tiszteletben tartása, az Ukrajnában élő oroszok és orosz anyanyelvűek jogainak teljeskörű tiszteletben tartása nélkül nem lehet szó semmiféle hosszútávú megállapodásról, mert ezeket az okokat sürgősen orvosolni kell a rendezés keretében” – mondta Lavrov.

Kifogásolta, hogy a nyugat-európai vezetők sohasem emelték fel hangjukat az emberi jogok védelmében, amikor Ukrajnában az élet legkülönbözőbb területein megtiltották az orosz nyelv használatát. Méltatta viszont Donald Trump amerikai elnöknek a rendezésben játszott szerepét.

„Látszott (az alaszkai csúcstalálkozón), hogy az amerikai elnök és csapata (…) őszintén szeretne elérni egy olyan eredményt, amely hosszú távú, stabil és megbízható lesz, ellentétben az európaiakkal, akik akkoriban minden sarkon azt hangoztatták, hogy csak a tűzszünet kell, és utána továbbra is fegyvert fognak szállítani Ukrajnának” – mondta.

Lavrov szerint az alaszkai találkozót követően Trump mélyebben kezdett foglalkozni a konfliktus megoldásának kérdésével, felismerve, hogy ehhez annak kiváltó okait kell megszüntetni.

Putyin és Trump moszkvai idő szerint keddre virradóra történt telefonbeszélgetésével kapcsolatban kijelentette, hogy ennek folyamán a két elnök megerősítette, hogy az ukrajnai konfliktust úgy kell rendezni, hogy a válság soha többé ne ismétlődhessen meg.

„Ismétlem, hogy az alaszkai csúcstalálkozó lehetővé tette számunkra, hogy meglássuk: az amerikai kormányzat őszintén érdekelt abban, hogy ez a rendezés ne Ukrajna újabb háborúra való felkészítése érdekében történjen, mint ahogyan az a minszki megállapodások után történt, hanem azért, hogy ez a válság soha többé ne ismétlődhessen meg, hogy biztosítva legyenek a törvényes jogok minden állam számára, amely a világnak ebben a részében található, és minden nép számára, amely ezekben az államokban él” – fogalmazott Lavrov.

A miniszter hangot adott álláspontjának, miszerint

megszűnik Ukrajna elismerésének alapja, ha Kijev elveti eredendő semlegességét és azt az ígéretét, hogy nem lép be a NATO-ba.

Egyebek között arról is említést tett, hogy Anchorage-ben nem került szóba a szankciók kérdése. Megerősítette, hogy Trumpot meghívták Oroszországba.

Az orosz elnök kedden a szaúdi koronaherceget tájékoztatta az alaszkai csúcstalálkozóról.

