Már Kárpátalját is rakétával és drónnal támadják

Csütörtök hajnalban rakétatalálat ért egy munkácsi üzemet, Dunda György, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója értesülései szerint a Flex elektronikai üzemet és raktárait érte légitámadás.

A városi tanács Facebook-oldalán arra kérte a lakosokat, őrizzék meg nyugalmukat, ne osszanak meg képeket, fotókat a helyszínről. Közölték, tizenkét sérültet ápolnak kórházban, tízet mentővel vittek a Szent Márton kórházba, ketten saját lábon érkeztek. Mint írják, minden érintett állapota stabil.

A karpatalja.ma szerint Kárpátalján 2:49-kor hirdettek légiriadót rakétatámadás veszélye miatt.

Szintén a karpatalja.ma számol be arról, hogy a Huszti járásban fekvő Hárspatak (Lipovec) is találatot kapott, ott egy iráni technológiát felhasználó Shahed drón csapódott be. Miroszlav Bileckij kormányzó azt írja, a támadásnak áldozatai nincsenek, azonban megsérült egy gazdasági épület, egy lakóház ablakai betörtek, valamint károk keletkeztek az elektromos hálózatban is.

Hogy a diplomáciai nagyüzem ellenére még közel sincs itt a békekötés lehetősége, arról csütörtöki vezető anyagunkban írtunk.