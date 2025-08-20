Szent István és a magyar polgárok állama

Augusztus 20-án ismét fontos arra emlékeznünk, hogy Szent István királyunk a nyugati kereszténységet választotta, és az akkori idők legmodernebb államberendezkedését, hogy a magyaroknak a lehető legjobb életet és a szebb jövőt biztosítsa. Idén mindennél jobban érződik az, hogy a veszélyek korát éljük, csúcstalálkozók után, további tárgyalások előtt.

Véleményem szerint a nagy gazdasági világválság 2008-as kezdete óta tart az 1945 utáni világrend második hullámú átrendeződése, minden konfliktusával, nemzetközi válságával, háborújával és rengeteg emberi szenvedésével, ahogy az sajnos a történelemben lenni szokott. A magyar nemzeti érdek szempontjából a szomszédságban dúló háború mielőbbi lezárása és az igazságos rendezés lenne a legfontosabb természetesen, imádkozzunk érte!

Amikor ma emlékezünk a Szent István-i örökségre, fontos végiggondolnunk azt is, hogy a jelenlegi felfokozott, választás előtti hangulatban ne tévesszük szem elől a legfontosabb kérdést: Milyen közös (!) országban akarunk élni? Mi kellene ahhoz, hogy a magyar polgárok állama biztosítsa azt, amit a XXI. században, egy európai uniós tagállamban elvárhatnak?

A magyar államiság több mint ezer évére legyünk büszkék, felelős polgárként pedig várjuk el a vezetőinktől is azt a bölcsességet és a haza sorsa iránti elkötelezett munkát és aggódást, amit Szent István példája mutatott!

Isten áldja hazánkat ezen a jeles napon!

(A szerző országgyűlési képviselő, a Jobbik elnökhelyettese.)

