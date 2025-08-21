Ezúttal izraeli támadás miatt újult ki a közel-keleti konfliktus

Izrael szerdán megkezdte a tervezett támadás első szakaszát Gázaváros ellen, miután összecsapás történt a Hamásszal, és már a város külterületét is ellenőrzése alatt tartja – közölte újságírókkal Effie Defrin, az izraeli hadsereg szóvivője – számol be a Reuters cikke alapján az Index.

Izraeli csapatok szerdán összecsaptak több mint 15 Hamász-fegyveressel, akik alagútaknákból bukkantak elő, és lövöldözéssel, valamint páncéltörő rakétákkal támadtak a Gáza várostól délre fekvő Khan Younis közelében, egy katonát súlyosan, kettőt pedig könnyebben megsebesítettek – közölte egy izraeli katonai tisztviselő.

Defrin azt mondta,

„el fogjuk mélyíteni a Hamász elleni támadást Gáza városában, amely a terrorszervezet kormányzati és katonai terrorjának fellegvára”.

Korábban az izraeli hadsereg bejelentette, hogy 60 ezer tartalékost hív be egy újabb, nagyszabású szárazföldi művelethez, amelynek célja Gáza teljes elfoglalása. Akkor a tájékoztatás arról szólt, hogy a hadműveletet szeptemberre tervezik, és az aktív állományú katonák mellett öt hadosztály is részt vesz majd benne. Az izraeli csapatok szerda este a város keleti és északi részein, többek közt Zeitoun és Dzsabália környékén hajtottak végre műveleteket. Várhatóan több százezer palesztint szólítanak majd fel arra, hogy hagyja el otthonát, és vonuljon délre ideiglenes menedékhelyekre, olyan területekre, amelyek már most is túlzsúfoltak és élelmiszer-, víz- és gyógyszerhiánytól szenvednek. Nemzetközi szervezetek, köztük az ENSZ is arra figyelmeztetnek, hogy az új offenzíva pusztító humanitárius következményekkel járhat.