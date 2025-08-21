Szánalom a köbön: Sulyok Tamás kivette a posztjából az orosz támadás tényét

„Mély együttérzésemet fejezem ki a Munkácsot ért orosz (kiemelés tőlünk – Alfahír) rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánok” – reagált a Facebookon Sulyok Tamás a kárpátaljai várost ért csütörtök hajnali támadásra.

Később azonban az „orosz” szó eltűnt a bejegyzésből, és ez a szerkesztési előzményekben látszik is.

Sulyok bejegyzése ezen a rendkívül szervilis módosításon túl nem tartalmaz kivetnivalót, mint a köztársasági elnök írja,

„az orosz-ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke. Bízom abban, hogy a háborúzó felek képesek ezt belátni, és a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően hamarosan pontot tesznek ennek az embertelen és értelmetlen vérontásnak a végére.”

Mint arról csütörtök reggel beszámoltunk, Munkácson egy elektronikai üzemet ért rakétatalálat, a támadásban 12 személy sérült meg, míg a Huszti járáshoz tartozó Hárspatakon egy iráni licensz alapján készült Shahed drón csapódott be egy gazdasági épületbe.

Frissítés:

Az Index információi szerint

„a változtatásra azért került sor, mert az államfő hivatala részletes megerősítést a támadás körülményeiről még nem kapott, de Sulyok Tamás fontosnak tartotta, hogy az elsők között fejezze ki mély együttérzését”.

Ezt a védekezést szerkesztőségünk nem kívánja kommentálni.