A szocialista Ujhelyi István szerint a Jobbiknak az Európai Néppártban lenne a helye

Közös érdekünk volna, hogy a Jobbikot felvegyék a Néppártba, miután a Fideszt onnan kizárták – jelentette ki a Magyar Hang tudósítása szerint meglepő módon Ujhelyi István, a szocialisták európai parlamenti képviselője.

Péntek este ellenzéki politikusok részvételével tartott fórumot Győrben a város polgármesteri posztjáért ellenzéki színekben induló Pollreisz Balázs. Ujhelyi István szerint a Fideszt heteken belül kizárják eddigi pártcsaládjából, az Európai Néppártból.

A fórumon részt vett Gyöngyösi Márton, a Jobbik európai parlamenti képviselője is, aki korábban többször is úgy nyilatkozott, hogy pártja kapcsolatban áll a Néppárt egyes szereplőivel, Orbánék esetleges távozása esetén pedig nyitottak lennének az EP legnépesebb pártcsaládjának tagságára. Gyöngyösi Márton korábban azt is mondta, hogy az elmúlt években tapasztalt néppártosodási politika betetőzése lenne, ha a Jobbik egy mérsékeltebb, a Fidesztől és szövetségeseitől megtisztított Néppárt tagja lehetne.