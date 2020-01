A törökök után a görögök is katonákat küldhetnek Líbiába

Halifa Haftár tábornok a sikertelen moszkvai béketárgyalások után Athénba repült, ahol Níkosz Déndiasz görög külügyminiszterrel találkozott. Az egyeztetés után az athéni diplomácia vezetője kijelentette:

Görögország kész fegyveres erőket küldeni Líbiába.

Déndiasz elmondása szerint a tűzszünethez szükséges katonai misszióhoz, vagy az ENSZ által 2011-ben bevezetett fegyverembargó betartásához szükséges művelethez járulnának hozzá. Utóbbit a törökök vélhetően rendszeresen megszegik.

A görög kormány elégedetlen azzal, hogy őket nem hívták meg a vasárnap Berlinben tartandó, Líbiáról szóló nemzetközi konferenciára. A résztvevők listáján láthatjuk Haftárt és az ENSZ által elismert Tripoliban székelő kormányt vezető Fájez esz-Szarrádzst is, az Egyesült Államok, Oroszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Kína, Törökország, a Kongói Köztársaság, az EU, az Arab Liga, az Afrikai Unió, Algéria, Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek mellett. A csúcstalálkozó Angela Merkel javaslatára jön létre, itt még sikerülhet a diplomáciai megoldás felé terelni Haftárt és esz-Szarrádzst, ami Moszkvában nem jött össze:

A görög érdekek

Athén nem véletlenül mutat ilyen fokú aktivitást a témában.

Erdoğan és esz-Szarrádzs november 27-én írt alá kétoldalú megállapodást, amiben török és líbiai kizárólagos tengeri gazdasági övezeteket határoztak meg Rodosz és Kréta közelében. A görögök szerint ez sérti országuk szuverenitását és a nemzetközi tengerjogot, de talán a tenger mélyén fekvő nyersanyag-lelőhelyek még ennél is fontosabbak.

Ennek köszönhetően Athén gyakorlatilag Haftár oldalára sodródott, ami szembemegy az ENSZ hivatalos álláspontjával. Itt viszont már nyakig gázolunk a diplomáciai mocsárban, az Európai Unió teljesen impotens a témában, ami azért is fájdalmas, mert a déli határai közelében dúló polgárháborúról van szó, ami a kontinensre nézve is fenyegető következményekkel járhat. Az EU-ból már csak Olaszország tűnik egyértelműen esz-Szarrádzs-pártinak a líbiai olasz érdekek miatt, míg Franciaországot eddig is Haftár oldalára sorolták az elemzők, nehéz lesz kialakítani egy közös álláspontot.

Ráadásul a görögök előre leszögezték, hogy megvétóznak minden olyan politikai határozatot, amely nem írja elő a Törökország és Líbia közötti, a tengeri területeket is érintő memorandum visszavonását.

Nemzetközi konfliktus?

Az eddig is világos volt, hogy a Wagner Group orosz zsoldosai Haftár oldalán harcolnak a polgárháborúban, amikor viszont már fenyegető közelségbe került a hadúr győzelme, Ankara bejelentette, hogy az esz-Szarrádzs-kormány kérése után katonákat vezényelnek az országba, Tripoli védelme érdekében.

A görögök esetleges akciója vélhetően nem önálló misszió lenne, Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint, ha tűzszünet lép életbe Líbiában, az Európai Uniónak akár katonákkal is készen kell állnia arra, hogy felügyelje annak végrehajtását.

