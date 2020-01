Megalakult a Jobbik új elnöksége

A Jobbik szombati, tisztújítással egybekötött XXII. kongresszusának döntése alapján felállt a párt új elnöksége, melynek mandátuma 2022. június 30-ig, tehát az országgyűlési választások utáni időszakig tart.

A megválasztott elnökség összetétele:

Elnök: Jakab Péter

Elnökhelyettes: Gyöngyösi Márton

Alelnökök: Z. Kárpát Dániel, Ander Balázs, Szilágyi György, Dudás Róbert, Lukács László György, Potocskáné Kőrösi Anita

A küldöttek szavazása előtt valamennyi jelölt programbeszédet tartott, majd a személyekről titkos szavazáson döntöttek.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese programbeszédében hangsúlyozta: a kemény munka és a feladatok segíthetik hozzá a Jobbikot a NER összeroppantásához.

A jobbikos EP-képviselő szerint pártjának a következő két évben nem szabad egy NER-be simuló, öncélú vitákat folytató alakulattá válnia, hanem kérlelhetetlen harcosok körévé kell fejlődnie, amely a magyar érdekekért harcol.

Úgy látja, ahhoz, hogy a tagság hadsereggé tudjon válni, határozott, elszánt és bátor vezetőkre van szükség. Az erős hadsereget Gyöngyösi szerint belső egység jellemzi, amihez ő elnökhelyettesként szeretne hozzájárulni.

Kiemelte, hogy 2018-ban kevesen ismerték, mégis megkapta a bizalmat a tagságtól az elnökhelyettesi posztra, ami kötelességekkel is jár: diplomatából harcostárs, szakértőből szervezeti ember lett.

Gyöngyösi elmondta, hogy a két éve megfogalmazott programját teljesítette, és most sem árul zsákbamacskát: belülről szilárd értékrendet, kívülről alázatot vár el annak érdekében, hogy valódi nemzeti néppárt legyen a Jobbikból, és a párt mind a 13 millió magyarért dolgozhasson. Hangsúlyozta, hogy keresztényként nem szabad válogatni az emberek között, hanem mindenkit képviselniük kell.

„Nekünk azzal kell kitűnni, hogy mi ismerjük a legjobban a magyar emberek problémáit”

– fogalmazott Gyöngyösi Márton. Hozzátette: ahogy az üzleti világban, úgy a Jobbikban sem a kapcsolatok, hanem az elvégzett munka kell, hogy számítson, a párt „nem lehet kis-Fidesz”.

Azt is kifejtette, hogy Orbán Viktor mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy elpusztítsa a Jobbikot, és ehhez a belső törésvonalakat is ki akarja használni, épp ezért az árulókat ezek után sem tűrik meg a párton belül. Közölte: aki kibeszél, szivárogtat, az több ezer harcostársa munkáját veszélyezteti.

Gyöngyösi a Fidesz-médiának is üzent: nem menekült Brüsszelbe, ugyanúgy jelen van a hazai politikában és a Jobbik életében. Aláhúzta:

„Sok munka, megpróbálás vár ránk, a győzelmet azonban csak egy fegyelmezett, szervezett hadtest vívhatja ki.”

Megvannak az alelnökök

A Jobbikot közösen egy értékközösséggé és ne érdekközösséggé tegyük - így nyitotta alelnökjelölti beszédét Dudás Róbert. Mátraballa egykori polgármestere szerint kettős feladata lesz a most felálló elnökségnek, ez pedig az, hogy ne maradjon Orbán a hatalomban, de Gyurcsány se tudjon oda visszajutni.

Fontosnak tartja, hogy a politika előtt a közszférába és a versenyszektorban is bizonyított, végigjárta a ranglétrát - mondta.

Dudás szerint a pártnak strukturális változásokra is szüksége van, de az adminisztratív feladatokat is hatékonyabbá kell tenni.

Lukács László szerint kevés az idő a 2022-es választásokig, de hatalmas kihívások állnak a Jobbik előtt, és ezt csak Jakab Péterrel lehet leküzdeni.

"Nem tudunk már tovább várni. Számtalanszor elmondtuk, hogy most vagy soha, de ez az utolsó."

Lukács szerint, aki hitetlenség helyett nem tud reményt adni, az nem csinál mást csak a modern politika történetének leghosszabb öngyilkosságához fog asszisztálni.

Lukács László György Béli Balázs

„Ahol kétely van, ott teremtsünk hitet, ahol kétségbeesés van, ott teremtsünk reményt."

- fogalmazott Lukács.

Háború van, mi pedig harcban állunk, melyben a nemzeti ellenállás katonáiként csapást akarunk mérni erre a korrupt rendszerre

- mondta beszédében Ander Balázs. Az alelnök úgy fogalmazott,

"politikai pszichopaták és nersevik maffiózók"

akarnak banánköztársaságot csinálni Magyarországból. Ander szerint a Fidesz-kormány olyan országot alakít ki, aminek jövőjében a fiatal fiúk a gyárak futószalagjai mellé, a lányok pedig tolvaj oligarchák jachtjaira kerülhetnek.

Az alelnök arról beszélt, a kormány leváltása érdekében az ellenzéki együttműködés az egyetlen lehetőség, de ez egyáltalán nem jelenthet önfeladást: józan paraszti ésszel kell az emberek oldalára állni - mondta.

Z. Kárpát Dániel arról beszélt a kongresszuson, hogy Jakab Péter felkérése a kontinuitást jelentette számára, azaz, hogy szükség van a régi harcosokra. Beszédében kitért rá, ő soha nem kampányolt azért, hogy pozíciója legyen, de mindig érezte a felelősséget és az emberek a munkája alapján megadták neki a bizalmat.

A legtöbb parlamenti felszólalást végző politikus, több tucat kilakoltatás megakadályozója szerint rengeteg munka vezetett oda, hogy hosszú évek óta alelnöke a pártnak, és annak is, hogy most is felkérték erre a szerepre. Alázatra, terepjelenlétre, aktív működésre van szükség ahhoz, hogy a becsületes munkának gyümölcse legyen.

Potocskáné Kőrösi Anita beszédében kifejtette, hogy szerinte a Jobbik gazdasági rendbetétele a nulladik lépés a párt működőképességnek fenntartásához.

Potocskáné Kőrösi Anita Béli Balázs

Mint fogalmazott:

„Dolgozni jöttem ebbe a közösségbe, nem mások farvizén pozícióba kerülni.”

Kiemelte, hogy egy cél vezérli: legjobb tudása szerint, becsülettel elvégezni a rá kirótt feladatokat.

„Ebből senki kedvéért nem engedek”

– mondta el, hozzátéve: „a háború odakint, az emberek között, az orbáni rendszerben folyik, és a Jobbikra szükség van a harchoz”.

Szilágyi György beszédében hosszan méltatta Jakab Péter erényeit, aki szerinte őszintén és bátran mondja ki az igazságot arról, hogy változás kell a Jobbikban.

Ő is hangsúlyozta a belső strukturális változás szükségességét, mert szerinte csak ez vezethet el a 2022-es győzelemhez.

„Azt ígérem, hogy 2022-ben ott leszek köztetek, az első sorban, nem a vezéri sátorból fogom szemlélni a csatát. Tőlünk sosem halljátok majd, hogy „Menjetek!”, csak azt, hogy „Utánunk!”.

– jelentette ki a jobbikos képviselő, aki szerint harcosokra van szükség az elkövetkezendő időszakhoz.

Változás a pártigazgatói poszton

Országos választmányi elnökként folytatja munkáját Szabó Gábor a tisztújító kongresszus döntése értelmében. Szabó az elmúlt 16 évben a Jobbik pártigazgatója és választmányi elnöke volt, azonban a közelmúltban arra az elhatározásra jutott, hogy a továbbiakban csak a választmányi feladatokat kívánja ellátni.

Mint fogalmazott, "nem volt természetes állapot", hogy egy személyben lássa el minkét posztot, így be kellett látnia, hogy a Jobbik szervezeti rendszere teljes megújításra szorul, és mint pártalapító, a régi rendszer megalkotójaként nem tartja magát alkalmasnak arra, hogy új szemléletet vezessen be.

Szabó azt mondta, nem igaz, hogy belefáradt volna a munkába, azonban választmányi elnökként így lehetősége lesz olyan szervezési feladatokat ellátni, amikre korábban nem maradt elegendő energiája.

A mi hazaszeretetünk most azt kívánja meg, hogy az Orbán-rezsimet leváltsuk. De ez nem azt jelenti, hogy ne lennénk ugyanazok az emberek, mint korábban voltunk

- mondta.

Az új pártigazgató személyéről a Jobbik elnöksége fog dönteni a közeljövőben, korábbi nyilatkozatok szerint erre a szerepre Sneider Tamás, a Jobbik most leköszönt elnöke számíthat.