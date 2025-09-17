Ilyennek látja a vidékieket a „vidék kormánya”

Haszonállatokként ábrázolja az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárra (OMÉK) érkező vidékieket az Agrárminisztérium rendezvényt népszerűsítő kampánya, miközben a kreatívon szereplő fővárosiak emberek – hívja fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Milbacher Dániel. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt politikai tanácsadója az ominózus plakáttal kapcsolatban arra mutat rá, azon egy birkaházaspárnak egy nyúlgyereke van, mögöttük pedig egy fiatal malac sétál.

„Abba bele se megyek, hogy a köztudat milyen tulajdonságokat társít ezekhez az állatokhoz”

– utal a közbeszédben birkának nyulaknak, disznóknak gúnyolt személyekre a politikai elemző.

Milbacher felteszi a kérdést, az egyébként a fővárosi Deák Ferenc téri metróállomáson fellelhető reklám kinek is szól?

a) A vidékieknek, akik itt fognak értesülni arról, hogy van ez a rendezvény?

b) A budapestieknek, hogy amúgy a vidékiek erre a rendezvényre járnak?

c) Vagy az elszármazott gyüttmenteknek, hogy érezzék, hol a helyük?

Feleleveníti, ő is beköltözött a fővárosba, és ezért ő maga is olyan, „aki otthon már pesti, a fővárosban meg még mindig vidéki, és ezért sehol sincs igazán otthon”. Úgy véli,

„egy kicsit azért zavar ez közpénzből”.