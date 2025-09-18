November 8-ára szervezik a Devizás Igazság Napját

A Lex Marczingóst már a jövő héten újra a parlament elé terjesztik,

november 8-ára pedig megszervezik Budapestre a Devizás Igazság Napját

– ismertette szerdai, miskolci utcafórumán Z. Kárpát Dániel. A devizakárosultak ügyét vivő jobbikos honatya hozzátette, ide mindenkit sok szeretettel várnak, ahol van érdeklődés, onnan segítenek megszervezni a fővárosba utazást. Abban reménykedik, hogy a több ezer megjelenő devizás hatására a kormánypártoknak és a legerősebb ellenzéki aspiránsnak is át kell gondolnia, hogy állnak a devizakárosultak kérdésköréhez.

Z. Kárpát ismételten felhívta a figyelmet arra is, hogy a végrehajtók, követeléskezelők egy „rémálmot főztek ki”,

a következő időszakban felpörgetik a kilakoltatásokat.

Az ellenzéki honatya felidézte, eddig 37 ezren vesztették el otthonukat. Ám arra is rámutatott, eddig a kilakoltatók egy emberrel és családjával találták szembe magukat, most már azonban közösséget kovácsoltak a devizakárosultakból a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége (BKFSZ) révén, így nem egy ember áll szemben a végrehajtókkal, hanem ez a teljes közösség. Közölte, most már minden vármegyében vannak szervezői a BKFSZ-nek, és alakulnak a települési szintű csoportok is.

A jobbikos honatya aláhúzta, most már nem a kifosztott embernek kell remegnie, hanem annak a végrehajtónak, aki a Marczingós-ítélet ellenére meg akarja sérteni az uniós jogot. Mint arról beszámoltunk, a luxembourgi székhelyű Európai Unió Bírósága április végén kimondta, a tisztességtelen kitételt (például külön devizavételi és devizaeladási árfolyamot) tartalmazó, ezért érvénytelen szerződés a fogyasztó akarata ellenére nem tehető érvényesség még jogalkotási úton, azaz forintosítással sem.

„Remegjenek a hiénák, remegjenek a jogsértők, és remegjenek azok, akik iparágat építettek arra, hogy magyar embereket kitegyenek az otthonukból”

– hangsúlyozta Z. Kárpát.

A devizakárosultak ügyét a parlament előtt képviselő honatya azt mondta, sokan jönnek hozzájuk és kérdik, miben tudnának segíteni. A jobbikos képviselő azt mondta, elsősorban az jelent segítséget, hogy ott vannak, élnek jogaikkal, és a Marczingós-féle útmutatás alapján minden érintett, bankok, végrehajtók, közjegyzők is tudjanak róla, a BKFSZ megvédi tagjait.

Z. Kárpát arról is beszélt, Magyar Péteréknek át kell gondolniuk, hogy az állam pénzéből akarnak-e „erkölcsi kártérítést” fizetni, ami nonszensz, vagy azt mondják-e, amit a Jobbik:

„Fizessenek a bankok!”

Megismételte: a Lex Marczingóst elkérheti és megvalósíthatja akár a Fidesz, akár a Tisza Párt, de a kérdés az – mondta –,

„milyen háttérérdekeltségek és paktumok vezettek oda, hogy sem Magyarország kormányai, sem az ellenzéki erők nagy része nem vállalja a devizások helyzetének teljes körű rendezését”.

A jobbikos honatya végül arra kérte a devizakárosultakat, lépjenek be a BKFSZ-be, keressék egymást, szerveződjenek, adják meg egymásnak elérhetőségeiket, telefonszámaikat, és akkor senki nem marad egyedül a bajban.

A fórumon a devizakárosultak szabadságharcosaként is emlegetett Marczingós László arra hívta fel a Jobbikot, kezdeményezzen törvénymódosítást a banki fogyasztók érdekeinek érvényesítése érdekében, amihez

a mostani Magyar Nemzeti Banknál sokkal jelentősebb hatáskörrel bíró felügyeleti szerv létrehozására lenne szükség. Közölte, ő maga segít ennek részletes kidolgozásában.

Mint elmondta, a BKSZF mint egyesület azért jött létre, hogy nyomást gyakoroljon a törvényhozó és a végrehajtó hatalomra a nagyobb fogyasztói jogvédelem érdekében. Hangsúlyozta, az nem lehetséges, ami most is történik, hogy a bankrendszerből a felügyelethez, majd politikai pártokhoz vándorolnak ide-oda az érintettek.

Marczingós szerint az ellen is jogi eszközzel kell fellépni, hogy a devizás igazságtétel ennyire elhúzódik. Felidézte, a bíróságok túlterheltek, hiány van fogalmazóból, szerkesztőből is.

A tápiószecsői üggyel kapcsolatban, melyet Marczingós László ellenszolgáltatás nélkül vállalt el, azt mondta, soron kívüliséget kért a kilakoltatás felfüggesztésére, hogy az illetőnek ne kelljen elhagynia otthonát minden európai jog biztosította előny ellenére. Úgy véli, a csütörtökre tervezett kilakoltatás vagy annak elmaradása a BKFSZ „vizsgája”, „állatorvosi lova” lesz, ő maga bízik abban, hogy törekvéseiket siker koronázza.