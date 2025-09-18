Hazudtak Marczingós Lászlónak a bíróságon, emiatt egy ember elvesztette az otthonát

Másodszorra már nem sikerült elkerülni annak a tápiószecsői devizakárosultnak a kilakoltatását, akinek otthonát egyszer már sikerült megmenteni. Pedig a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége (BKFSZ) minden szükséges iratot rekordidő alatt összeszedett a kilakoltatási eljárás felfüggesztéséhez.

Arról már korábban beszámoltunk, hogy a korábban már bevált ügyvédi módszerek a felgyorsított kilakoltatások miatt az utóbbi hetekben nem működnek: az eljárás felfüggesztésére irányuló kérelmeket a bíróság nem tudja olyan hamar elbírálni, hogy megelőzzék a kilakoltatást. Ennek megelőzésére lehet előterjeszteni úgynevezett soron kívüliségi kérelmet.

A tápiószecsői ügyben is ez volt Marczingós László szándéka. Friss Facebook-videójában arról számol be, hogy mivel országjáráson van, ezért szerdán délután telefonon, szóban kereste meg az illetékes polgári szakági elnökhelyettest, aki közölte vele,

a telefonon előterjesztett soron kívüliségi folyamodványról felvett egy hivatalos feljegyzést, és azt rögtön el is fogják bírálni,

hogy megállítható legyen a kilakoltatás.

Csakhogy csütörtökre kiderült, a folyamodvánnyal nem történt semmi,

azt arra hivatkozva nem vették figyelembe, hogy nem papír alapon vagy elektronikusan terjesztette elő.

Marczingós László a videóban úgy fogalmaz, ha a szóban előterjesztett, feljegyzésként megtestesített kérelem megfelel az írásbeliségnek, akkor nem igaz, hogy azt nem írásban terjesztették elő. Az ügyvéd szerint ennél is nagyobb gond, hogy

ezek szerint neki az elnökhelyettes hazudott,

ugyanis – fejti ki Marczingós – ha közölte volna vele, hogy saját magának elektronikusan kell beadni a folyamodványt, akkor megállt volna egy benzinkútnál azt elkészíteni.

„Ám ezt egy árva szóval nem mondta, hanem ennek az ellenkezőjét mondta”

– hangsúlyozta Marczingós.

Mint fogalmazott, ő ügyvédként, illetve a BKFSZ is mindent megtett a kilakoltatás megakadályozásáért, és

„a legmagasabb szintű belesz*rás van a bíróság részéről, hogy a hatékony jogvédelmet biztosítsa Tóth úr, a fogyasztó részére”.

A jogi szakember szerint ez az eljárás „gusztustalan”, úgy véli, erkölcsileg mélyen elítélendő és teljesen összeegyeztethetetlen az uniós joggal.

Az N1 TV élő közvetítésén látható, hogy a kilakoltatás során a sintérek elvitték a két kutyát, Z. Kárpát Dániel, a BKFSZ elnöke és a Jobbik országgyűlési képviselője pedig azt a tájékoztatást adta, hiába várta a soron kívüli eljárásban a végrehajtás felfüggesztését, az – a fent már részletezett okok miatt – nem érkezett meg. A devizakárosultak ügyét felkaroló honatya ugyanakkor rámutatott, ez egy kétes jogi helyzet,

„simán benne van a pakliban, hogy egy-két héten belül visszafordul ez az egész”.

Mint fogalmazott, ami eddig volt, hogy kilakoltatás után elengedik az egészet, az a jövőben nem marad így.