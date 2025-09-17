Ismét áremelkedés várható

Csütörtökön kisebb árkorrekcióra készülhetünk a hazai kutak nagykereskedelmi árában. A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal – írja szerdai cikkében a Holtankoljak. Az autós portál statisztikái szerint szerdán még a következő átlagárak szerint tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 589 forint/liter,

– gázolaj: 588 forint/liter.

A héten keddre emelkedett 2 forinttal a benzin nagykereskedelmi ára, a kutakon ez azonban nem látszott meg, a benzin fogyasztói ára változatlan maradt, míg a gázolaj literenként 1 forinttal olcsóbb lett.