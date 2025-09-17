Közel-Kelet: ilyen ENSZ jelentés még sosem jelent meg Izraelről

Egy független ENSZ vizsgálat most első alkalommal jutott arra a következtetésre, hogy Izrael népirtást követett el a gázai palesztinok ellen, és hogy az ország legfőbb vezetői népirtásra buzdítottak – írja a CNN.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa (HRC) által létrehozott bizottság kedden közzétett 72 oldalas jelentésében megállapította, hogy Izrael a Hamász 2023. október 7-i támadása óta, „négy népirtó cselekményt követett el” a Gázai övezetben. A palesztin egészségügyi minisztérium szerint azóta közel 65 000 palesztin halt meg Gázában. A minisztérium nem tesz különbséget civilek és harcosok között, de közölte, hogy az áldozatok többsége nő és gyermek.

A jelentés szerint

a palesztinokat kollektívan fegyverek célkeresztjébe helyezik, a humanitárius segélyek visszatartásával fenyegetik, a támadások palesztin gyermekeket szándékosan és széles körűen célozzák, továbbá a katonák szexuális erőszakot is alkalmaznak.

A dokumentum Benjamin Netanjahu miniszterelnököt, Isaac Herzog elnököt és Yoav Gallant volt védelmi minisztert vádolta meg a népirtás szításával.