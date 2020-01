Itt egy lista 46.581 palack megsemmisített Tokaji borról

Ahogy arról az elmúlt napokban több anyagban is beszámoltunk, az állami tulajdonban álló borászat, a Grand Tokaj szegi pincészetében ipari szinten zajlik (zajlott?) a Tokaji borok megsemmisítése.

Gyűlnek az üres üvegek a konténerekben

Több videófelvételen bemutattuk már, hogy a 2014 előtti évjáratokat mindenféle válogatás nélkül öntik össze az IBC tartályokba, és mutattunk hangfelvételt arról, hogy a Grand Tokaj munkatársa elismeri, a borokkal nincs minőségi probléma, azonban az állami vállalat még csak arra sem hajlandó, hogy cefrének eladja a készletet -

ablakmosó folyadékot csinál belőlük egy másik cég.

Szintén beszédes, hogy a Grand Tokaj nem nyilatkozik, nem reagál a hírekre, de még csak perrel sem fenyeget hitelrontás miatt.

"Nem azért, mert baja van, de megsemmisítésre viszik el a bort" - hangfelvétel a Tokaji borok eltüntetéséről Ahogy arról beszámoltunk, információink szerint az állami tulajdonú Grand Tokaj szegi pincéjében nagy üzemben, szervezetten, ugyanakkor a nyilvánosság kizárásával semmisítik meg mindenfajta válogatás nélkül a Tokaji borokat. Most egy újabb erre utaló hangfelvételt mutatunk be. Az már ismert, az IBC tartályokba összeöntött borokat elszállítják, és végül szélvédőmosó folyadék készül azokból egy másik cégnél.

Arra, hogy milyen méretben folyik a munka, példaként bemutatjuk az egyik munkalapot, amelyen tételesen felsorolták a megsemmisítésre váró készletet, a pontos darabszámokkal. Így például láthatjuk, hogy

a 2000-es évjáratú 6 puttonyos aszú (1612 darab) mellett, több mint 13 ezer palack 2008-as száraz szamorodni, és majd' 10 ezer üveg esszencia is ment a kukába.

Munkalap a Grand Tokajnál Alfahír

Alábbi videós összeállításunkban pedig újabb felvételeket mutatunk be, illetve megszólaltatjuk Magyar Zoltánt (országgyűlési képviselő, Jobbik), aki a Hungarikum bizottság helyszíni összehívását szorgalmazza.

Csehországi szállítólevél Alfahír

A Grand Tokaj ugyanis nemcsak UNESCO-védettségű területen működik, hanem hungarikum termékeket is állít elő - bár nagy részüket most épp megsemmisítik. Az ellenzéki párt egyébként a Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészséghez és az Állami Számvevőszékhez is fordult bejelentéssel.