Palkovics László panelért cserébe kapott a várban lakást

A Várnegyedben bérel feltűnően olcsóan lakást Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter. Most kiderült az is, hogy a miniszter egy győri panel-lakótelepen bérelt lakást dobott be a Halászbástya szomszédságában fekvő műemlék lakásért cserébe, amiért máig mindössze havi 40 ezer forint lakbért fizet. A HVG kérte ki azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderült, hogy már akkor a Budai Várban lakott, amikor ezt az ügyletet intézte, pedig azt állította, hogy csak anyósáék miatt költözött oda. A lap azt is kiderítette, hogy még az azóta megbukott Borkai Zsolt hivatala készített környezettanulmányt arról, hogy Palkovics tényleg Győrben is lakik, méghozzá az egykori tanársegédjének lakásában.

Tavaly októberben, az önkormányzati választás után Palkovics azt nyilatkozta az ügy tekintetében:

"szívesen nyilvánosságra hozom a budavári önkormányzattól bérelt lakásom szerződését, és kész vagyok az ingatlanért magasabb bérleti díjat is fizetni"

Azóta sem tudjuk, hogy a miniszter valóban nyilvánossá tette volna a szerződés részleteit, hogy mégis miként lakhat a főváros legexkluzívabb részének számító Budai Vár szívében, méghozzá a rémisztően magas albérletárakhoz képest meglehetősen olcsón.

Az ügyet elsőként a 24.hu hozta le, a felháborodást kavart ügy után Palkovics úgy fogalmazott, hogy azért költözött a Várba mert régóta itt élnek az anyósáék. Ahogy fogalmazott, a Vár „neki egy szempontból volt jó, a felesége és a gyerekei miatt”, mert a feleségének fontos a szülők segítsége, míg ő „éjjel-nappal dolgozik”.

A szerződés szerint a lakbér pontos összege: 40 824 forint volt.

A szerződés alátámasztja, hogy valóban lakáscserés megoldással jutott a Halászbástyától alig 200 méterre fekvő, önkormányzati tulajdonú műemlék ingatlanhoz.

A hvg.hu szerint a Palkovics és a vele csereszerződést kötő, 60 év körüli házaspár is úgy nyilatkozott, hogy a Táncsics utcai önkormányzati bérlakásuknak a határozatlan időre szóló, vagyis a határidő nélkül érvényes bérleti jogát

„arányosnak” tartják a győri panellakás bérleti lehetőségével.

A Budai várban szintén bérlakást szerző egykori fideszes budavári polgármester, Nagy Gábor Tamás 2013 áprilisában a tulajdonos önkormányzat nevében rábólintott a lakáscsere szerződésükre. Ehhez viszont még be kellett szerezni egy környezettanulmányt, csakhogy, mint írják, a becserélt panellakás „az I. kerülettől távol helyezkedik el”. Ezért Győr polgármesteri hivatalának segítségét (Borkai Zsolt volt ekkoriban a város vezetője - szerk.) kérték, megkeresésük szerint azt szerették volna tudni, milyen az önkormányzati bérlakásért felajánlott bérlemény, illetve azt ki és hogyan használja.

Borkai Zsolt nevében ezt meg is tette a győri önkormányzat és megállapították, hogy a panellakás fel van újítva. A helyszíni szemléből kiderült, hogy a helyszíni szemlén „mind a lakás tulajdonosa, mind az albérlő”, vagyis Palkovics is, megjelent, ráadásul – bár nem jelentkeztek be hivatalosan – az ingatlant „mindketten életvitelszerűen lakják”.

A győri bérlakás tulajdonosáról egyébként kiderült, hogy doktorandusz hallgató, illetve egyetemi tanársegéd volt 2008-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek Tanszékén, ott, ahol Palkovics már az 1990-es évektől dolgozott, sőt, még a közös publikációik is voltak. Palkovics László elég kedvező bérleti díjat fizetett korábbi kollégájának, ugyanis

vállalta, hogy évente „átlagosan 150 ezer forint értékben” felújítást végez majd a lakásban, így mindössze bruttó havi fix 10 ezer forint volt a bérleti díja.

A HVG kereste Palkovics Lászlót, a minisztérium sajtóosztálya csupán annyit válaszolt: