Világjárvány ide, világjárvány oda, a románok továbbra sem felejtették el a legfontosabb feladatot

Gálfi Árpád polgármester az egyik közösségi portálon adott hírt péntek este a bírságról, és egyben csodálkozásának adott hangot amiatt, hogy a román kormányt Hargita megyében képviselő prefektus a világjárvány pusztítása közben sem felejt el bírságolni a magyar jelképek miatt.



Adrian Panescu, a Hargita megyei prefektusi hivatal szóvivője az UH.ro helyi portálnak elmondta: azért szabott ki a prefektus 5000 lejes (350 ezer forint) bírságot, mert a március 15-i ünnep tiszteletére kitűzött magyar lobogók mellé nem helyeztek ki román zászlókat is.



A Székelyhon.ro portál tájékoztatása szerint Székelyudvarhely egy részén nagyméretű kokárdákat függesztettek a lámpaoszlopokra a nemzeti ünnep előtt, máshol, így a központban is, a magyar állami zászló hivatalos méretétől eltérő, jóval hosszabb, kifeszített piros-fehér-zöld zászlók is voltak kihelyezve.



Bíró Csaba, a polgármester kabinetvezetője a portálnak elmondta: a polgármester bíróságon fogja kérni a bírságról szóló jegyzőkönyv érvénytelenítését, mert nem tartja azt jogszerűnek. A kabinetvezető szerint nem más állam zászlói, hanem magyar nemzeti jelképek voltak kitűzve Székelyudvarhelyen.



Sepsiszentgyörgy polgármesterére, Antal Árpádra hasonló okokból rótt ki 10 ezer lejes bírságot Kovászna megye prefektusa. A Székelyhon megállapította: Csíkszeredában hosszú ideje nagyméretű piros-fehér-zöld kokárdákat tűznek ki közterületen a március 15-i ünnep tiszteletére, ezekért nem bírságolt a prefektus.



A román kormány megbízottjai 2018 óta kezdték büntetni azokat a polgármestereket, akik településüket magyar zászlókkal díszítik ki március 15-re.



Az 1994/75-ös román zászlótörvény prefektusok által idézett cikkelye értelmében "más országok zászlaját csak a román zászlóval együtt és csak hivatalos állami látogatások vagy nemzetközi összejövetelek alkalmával szabad kitűzni középületekre és közterekre Romániában". A székelyföldi magyar elöljárók a bíróságon a törvény végrehajtási utasításait rögzítő kormányhatározatra hivatkoztak, amely szerint "azok az etnikai kisebbségek, amelyek országos szervezettel rendelkeznek, rendezvényeiken használhatják a saját jelképeiket is".