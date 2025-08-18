Két héttel a tanév kezdete előtt teljes a káosz az oktatásban

Fél év alatt 120 fő távozott az 1200 fős létszámú Oktatási Hivataltól (OH), ami 10 százalékos létszámcsökkenést jelent – írja a HVG360 a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) adatai alapján, de a távozók létszáma a lap szerint napról napra emelkedik. Forrásaik szerint fő okként szinte mindenki az alacsony fizetést említi, ugyanis az OH munkatársai a köztisztviselői bértábla alapján kapják a fizetésüket, így nem ritka, hogy komoly oktatási szakemberek nettó 400 ezer forint alatt keresnek.

Emellett sokan nyilatkoznak úgy, hogy az OH-ban gyakorlatilag ellehetetlenült a szakmai munkavégzés, mert

a politika egyre nyomasztóbban telepszik rájuk, és egyre nehezebben elviselhető a munkavállalók leterheltsége is.

Az OH-ban fellépő létszámhiány, a távozók helyére érkező belépők betanításának nehézségei miatt azután folyamatosan romlik az OH-s munkavégzés színvonala – olvasható a lap cikkében.

„Korábban 100-200 oldalas, komoly szakmai beszámolók készültek, most jó, ha harminc oldalas egy ilyen” – írja a portál egyik forrására hivatkozva, aki azt is megjegyzi,

a Belügyminisztérium részéről egyébként nincs is igény részletes szakmai anyagra, mert abban le kellene írni egy csomó rá és a rendszer működésére nézve rossz adatot is.

