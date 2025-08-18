Csábító adótervekkel készül Nagy Márton

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közti vámmegállapodás a kormányzat szerint „a magyar és az uniós vállalkozásoknak is hátrányos”, ezért a kabinet meghirdette az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn arról számolt be Facebook-posztjában, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vezetésével tárgyalt, és az alábbi javaslatok merültek fel:

– a Demján Sándor Program keretében megvalósuló és rendkívül népszerű 1+1 beruházásélénkítő program folytatása 20-50 milliárdos kerettel,

– a Széchenyi Kártya Program kamatának egységesen 3 százalékra csökkentése, a forgóeszköz hitelek esetében is,

– az áfa alanyi adómentesség jelenlegi értékhatárának emelése,

– a kisvállalati adó belépési és bennmaradási értékhatárának növelése,

– az átalányadózó egyéni vállalkozók költséghányadának emelése,

– a szociális hozzájárulási adóalap kedvezőbbé tétele,

– a mesterséges intelligencia elterjesztésének és alkalmazásának támogatása képzéssel és célzott tőkealappal,

– az adó- és adminisztrációs terhek további csökkentése.

A tárcavezető bejegyzését úgy zárta, hogy várja az MKIK konkrét javaslatait, a kormány pedig a következő hetekben dönt a végleges akciótervről.

Az MKIK elnöke egyébként Nagy Elek, aki a Forbes listája szerint 84,2 milliárd forintos vagyonával Magyarország 34. leggazdagabb embere, bár az Mfor azt írta, a nagyvállalkozó két éve alapított családi vagyonkezelő alapítványa, az XLEK Családi Vagyonkezelő Alapítvány alapító vagyona ennél jóval nagyobb összeget, 116,7 milliárd forintot tesz ki. Nagy Elek egyébként tagja annak a digitális polgári körnek, melyet Orbán Viktor maga jelentett be Tusványoson, ő lett az Üzleti Digitális Polgári Kör vezetője is.