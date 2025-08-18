Trump hétfő este Zelenszkijjel tárgyal, íme a részletek

Az ukrán elnök véget vethet Oroszország háborújának, ha akar, de a békemegállapodás részeként Ukrajna nem léphet be a NATO-ba – közölte Donald Trump amerikai elnök saját, Truth Social nevű közösségi platformján a Volodimir Zelenszkijjel tervezett magyar idő szerint hétfő esti találkozó előtt. A BBC szerint az Egyesült Államok vezetője azt is közölte,

nem lehet visszaszerezni a Krím félszigetet.

Vasárnap az ukrán államfő azt mondta, Ukrajna kész akár területi változásokról is tárgyalni az orosz inváziót lezáró békeszerződés részeként, de Kijev nem adja fel azokat a területeket, amelyeket az orosz erők nem foglaltak el.

A Fehér Ház közlése szerint Trump és Zelenszkij megbeszélése magyar idő szerint este negyed nyolckor kezdődik. Először négyszemközt, majd az európai vezetőkkel, állam- és kormányfőkkel együtt. A következők részvétele biztos eddig:

– Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke,

– Emmanuel Macron francia elnök,

– Friedrich Merz német kancellár,

– Keir Starmer brit miniszterelnök,

– Giorgia Meloni olasz kormányfő,

– Alexander Stubb finn elnök,

– Mark Rutte, a NATO főtitkára.

