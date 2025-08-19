Kiszivárgott, mi történt Trump, Zelenszkij, az EU és a NATO vezetőinek csúcstalálkozóján

Magyar idő szerint hétfőn este kezdődött az a washingtoni csúcstalálkozó, melyen Donald Trump amerikai elnök előszök ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel folytatott tárgyalásokat, majd több európai és uniós vezetővel (a francia és a finn elnökkel, a német kancellárral, az olasz és a brit miniszterelnökkel, az Európai Bizottság elnökével és a NATO főtitkárával) is egy asztalhoz ült.

Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok hajlandó szavatolni Ukrajna biztonságát, és szerinte Vlagyimir Putyin is nyitott a békére. Ezért egy háromoldalú találkozó fontosságát hangsúlyozta, melyen a kényes kérdésekről, például a területi kérdésekről is tárgyalhatnának.

Az amerikai elnök ugyanakkor nem árulta el, hogy a biztonsági garancia azt is jelentené-e, hogy amerikai csapatokat küldene egy békemegállapodás után, hogy jelenlétükkel őrizzék a békét.

„Egy bizonyos időn belül, nem túl sokára, egy-két héten belül tudni fogjuk, hogy sikerül-e megoldanunk ezt, vagy folytatódik ez a szörnyű harc. Mi mindent meg fogunk tenni, hogy véget vessünk neki” – mondta Trump.

Zelenszkij szintén nyitott a háromoldalú találkozóra, egyben köszönetet mondott Trumpnak a béke irányába tett erőfeszítésekért. Az ukrán államfő konstruktívnak nevezte az Ovális Irodában lezajlott találkozót, azt mondta, sokat beszéltek biztonsági garanciákról, valamint arról, hogy a háborút csak Putyin állíthatja meg, ezért őt kell rávenni erre.

A Financial Times információi szerint az amerikai biztonsági garanciákért cserébe Ukrajna 100 milliárd dollár értékű amerikai fegyver vásárlását ígérheti az Egyesült Államoknak, amit a lap szerint az európai szövetségesek fizetnének ki. A javaslat részeként Kijev és Washington 50 milliárd dolláros megállapodást kötne drónok gyártására ukrán vállalatokkal.

Friedrich Merz német kancellár a washingtoni csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy két héten belül sor kerülhet Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin találkozójára, hogy személyesen vitassák meg a háború lezárásának a lehetőségét és annak a feltételeit. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nem lehet szó arról, hogy Ukrajna területeket adjon át Oroszországnak.

A német vezető szerint Putyin területi követelése olyan, mintha az Egyesült Államoknak Florida állam területéről kellene lemondania, ilyen döntést azonban csak Ukrajna hozhat.

Emmanuel Macron francia államfő szerint ha kudarcot vallanak a tárgyalások, fokozni kell az Oroszországra helyezett szankciós nyomást, szkepticizmusának hangot is adott:

„Amikor a helyzetet és a tényeket nézem, nem látom Putyin elnököt túl késznek a békére”

– mondta a francia elnök, de méltatta Trump optimizmusát.

Az európai vezetőkkel folytatott tárgyalás közben Trump felhívta Putyin elnököt, ez a beszélgetés negyven percig tartott. Trump bejelentette, hogy megkezdte egy találkozó megszervezését az orosz elnök és Volodimir Zelenszkij között, amely fontos lépés lenne az ukrajnai háború lezárása felé. Trump hozzátette, hogy a találkozó helyszínét később határozzák meg, de

egy vezető fehér házi forrás megnevezte Magyarországot potenciális helyszínként.

Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov az orosz állami médiának azt mondta, hogy mindkét elnök az Ukrajna és Oroszország közötti közvetlen tárgyalások folytatása mellett foglalt állást.

Zelenszkij ukrán elnök a találkozó után sajtótájékoztatón ismét kijelentette, hogy bármilyen formában hajlandó asztalhoz ülni Vlagyimir Putyinnal. Mint fogalmazott, az orosz elnök maga javasolta, hogy első körben az ukrán és az orosz delegációk találkozzanak, de az eddigiektől eltérően jóval magasabb szinten. Ha ez a találkozó létrejönne, utána következhetne az Egyesült Államok bevonása a tárgyalásokba. Ez némileg ellentmond Donald Trump szavainak, az amerikai elnök ugyanis következő lépésként egy háromoldalú találkozóról beszélt.

Jurij Usakov szerint a telefonbeszélgetés során

Putyin nem közvetlen elnöki találkozóról beszélt, hanem hogy megemelik a delegációk szintjét.

Korábban az isztambuli találkozókon csak meglehetősen alacsony szintű, szűk mandátummal rendelkező orosz és ukrán delegációk vettek részt.

(via Index)