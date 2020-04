Védőmaszkok milliói - a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke a raktárakban vizsgálódna

Ahogy arról beszámoltunk, a hét elején elég csúnyán összeveszett a Parlamentben a védőmaszkokon Szijjártó Péter külügyminiszter és Stummer János, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke. A csörte vége az lett, hogy a külügyér felajánlotta az ellenzéki politikusnak, hogy megnézheti az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által használt raktárakat, ahol megtekinthetőek a védőmaszkok milliói.

Bár azt azért hozzátette a miniszter, hogy ehhez engedélyt kell kérnie Stummer Jánosnak.

"Mivel Szijjártó Péter is a maga részéről támogatja, hogy megnézzem ezeket a szállítmányokat ezekben a raktárakban, úgyhogy írtam egy levelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak, hogy készítsék elő a raklapokat és a szállítmányok dokumentációját. Egyelőre nincs válasz, pedig szerintem nincs semmi különös ebben a kérésemben. Ha nincs titok, ha nincs rejtegetnivaló, ugyan miért ne mutathatnák meg? Ha nem engednek be, számomra nyilvánvaló lesz: itt valami sumákolás van a dologban"

- fogalmazott érdeklődésünkre a jobbikos politikus.

A felmerült kérdések megválaszolása már csak azért is fontos lenne, mert ahogy tegnap beszámoltunk róla, kartellezés miatt megbírságolt cég is részese a Kína-Magyarország-légihídnak, sőt, egy sportszer-forgalmazó cég dobozai is megjelentek a szállítmányok között.

Most Boszniának ajándékoztunk el 200 ezer maszkot Kétszázezer maszkot és tízezer orvosi védőruhát ajándékozott csütörtökön Magyarország Bosznia-Hercegovinának annak érdekében, hogy a nyugat-balkáni ország meg tudja őrizni védekezési kapacitását. A védőfelszerelést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adta át Szarajevóban és Banja Lukában. A tárcavezető a helyszínen kiemelte: Magyarország a Nyugat-Balkán szomszédságában él, ezért az az érdeke, hogy ott béke, nyugalom, stabilitás és fejlődés legyen.

Szintén fontos megjegyezni, hogy Rétvári Bence államtitkár szerdán azt közölte, hogy bár valóban milliószámra érkeznek a védőeszközöl, azokat beosztják, és jelenleg - legalábbis - nem szerepel a kormányzat céljai között a lakosság védőmaszkokkal való ellátása.