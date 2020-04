Kásler Miklós szerint az orvosi kamarának segítenie kellene a drasztikus ágyszámcsökkentést

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma vasárnap este nyílt levelet írt Kincses Gyulának, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnökének, reagálva a MOK tegnapi kritikáira.

A Magyar Orvosi Kamara arra kéri Kásler Miklóst, hogy adjon magyarázatot eddigi döntéseire Nyílt levelet írt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Kásler Miklóshoz, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetőjéhez, annak érdekében, hogy magyarázza el az elmúlt hetek történéseit a szakmai képviselőinek. Az elmúlt hetekben óriási port kavart az a kormányzati döntés, amely szerint az ágyfelszabadításra vonatkozó rendelet értelmében az egészségügyi intézményekben az ágyak 60 százalékát kell kiüríteni a koronavírus-fertőzöttek számára.

A Kásler Miklós tárcavezető ebben továbbra is politikai véleménynyilvánítással vádolja a Kamarát, a levelüket félrevezetőnek nevezi, amivel feszültséget, bizonytalanságot keltenek a rendszerben. "Amikor pontosan az összefogás lenne célszerű!" - teszi hozzá némi malíciával.

Az több mint 36 ezres ágyszámcsökkentéssel kapcsolatban a közleményből kiderül, a kormány az egészségügyi kapacitásokat a legsúlyosabb forgatókönyv szerint tervezi, de bíznak abban, hogy enyhébb lefolyás következik majd be.

"De felelősen nem lehet kisebb kapacitást tervezni, mert az később nagyon súlyos következményekkel járhat, amit sajnos már országok példájából már láthatunk. Ezért kértük a kórházi ágyak fokozatos felszabadítását az egészségügyi szakmai irányelvek alapján, ütemezetten és teljesíthetően"

- szerepel a tárca által jegyzett közleményében.

Azt is rögzítik, hogy a járvány idején a szakmai pontosság mellett a gyorsaságnak különösen fontos szerepe van, ezért a jogszabályoknak megfelelő leggyorsabb formában, miniszteri utasításokban szervezik a járványellenes intézkedések egy részét. Ezek elsősorban az egyes egészségügyi intézmények egyedi járványellenes feladatait tartalmazzák.

"Ahogy korábban is többször hangsúlyoztam, az Operatív Törzs döntéseit mindenkinek be kell tartani, mert csak a jól szervezett védekezés lehet eredményes. Nemzetközi példák alapján látható, hogy a járvány "berobbanásakor" nagyon rövid idő alatt nagyon sok kórházi ágyra van szükség. Olyan sokra és olyan gyorsan, ami "békeidőben" elképzelhetetlen. Erre készülünk most fel. A súlyosabb állapotú koronavírusos betegek gyógyulása szempontjából fontos, hogy minél gyorsabban orvosi ellátást kapjanak a tömeges megbetegedések idején is. Illetve a nem koronavírusos betegek ellátása szempontjából is fontos, hogy az ő ellátásuk a fertőző koronavírusos betegek ellátásától fizikailag is elkülönítve történjen" - fogalmaz Kásler Miklós, igaz, azt nem indokolja, hogy miért volt szükség ekkora volumenű leépítésre.

Az egészségügyért is felelős miniszter kitért az elbocsátott betegek helyzetére.

"Ugyanakkor azt is többször elmondtam, hogy a kórházakból csak olyan beteg bocsájtható el, aki már nem igényel kórházi ellátást".

Szerinte, akinek kórházi ellátásra van szüksége, azt a kórházak továbbra is ellátják, és hogy ki igényel kórházi ellátást, az teljes mértékben orvosszakmai kérdés, azt helyben, a kezelő orvos és a kórház dönti el, nem más.

"Ebben a helyzetben a Kamarának fontos szerepe lehetne, hogy a tagjai számára szakmai segítséget nyújtson"

- próbálta áthárítani a döntés következményeit a politikus a MOK-ra.

Mivel a gyakorlatban számtalan egyedi eset képzelhető el, ezért lehetősége van a kórházaknak megyei szinten koordinálni, és úgy felszabadítani a koronavírusos betegek ellátásához szükséges ágyszámot. Így egyes kórházak több, mások kevesebb ágyat szabadíthatnak fel. Hogy ez ne borítsa fel a kórházak gazdálkodását, áttért az EMMI a bázisfinanszírozásra.