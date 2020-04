Az államtitkár szerint biztonságos lesz az érettségi lebonyolítása

Biztonságos körülmények közepette folyhatnak az írásbeli érettségi vizsgák - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár hétfő reggel a Kossuth rádióban.

Az államtitkár hangsúlyozta, ugyan semmi nincs még "kőbe vésve", de valamikor dönteni kellett az érettségi időpontjáról, hiszen ennek komoly szervezési és logisztikai kritériumai vannak.



Ezért döntöttek úgy múlt pénteken, hogy nem vizsgálják tovább a járványügyi helyzetet, és megkezdik május 4-én a vizsgákat - tette hozzá.

Ehhez tartották is magukat, így a járvány várható csúcspontján kezdik meg az érettségiket.

Orbán Viktor megerősítette: az érettségi alatt lesz a járvány csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök mai videós beszámolójában elismerte, május 3-ra teszi a kormányzat a koronavírus-járvány tetőzését, miközben a május 4-ei héttel megkezdődnek az írásbeli érettségik. A Jobbik oktatási szakpolitikusai, Brenner Koloman, Ander Balázs, Csányi Tamás és Farkas Gergely a héten - a kormány bejelentése után - egy határozati javaslatot nyújtottak a Parlament elé annak érdekében, hogy a kormány biztosítson lehetőséget arra, hogy az érettségin és az egyetemi záróvizsgán megajánlott jegyeket kapjanak a diákok.

A "biztonságot" szem előtt tartva született az a döntés is, hogy csak írásbeli lesz, mert papíron 24 óráig életképes a vírus, így a dokumentumokat "pihentetni" fogják és elzárják a vizsgák után.



A tantermekben 10 tanulónál több egyszerre nem tartózkodhat, de vannak olyan iskolák, ahol ezt a számot tovább csökkentették.



Hozzátette, hogy a járványügyi szakemberek véleménye szerint a koronavírus jelenleg kontroll alatt van az országban, a fertőzések száma alacsony, így most biztonságosabb megtartani a vizsgákat, mint kivárni.



Ezzel együtt, ha valaki nem akar május 4-én vizsgát tenni, akkor ősszel is leteheti azt, hiszen teljes körű érettségit szerveznek akkor is - mondta Maruzsa Zoltán, hozzátéve, hogy akár a vizsga reggelén is meggondolhatja magát a diák, ennek semmilyen szankciója nem lesz.