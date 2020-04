Orbán Viktor megerősítette: az érettségi alatt lesz a járvány csúcspontja

Orbán Viktor miniszterelnök mai videós beszámolójában elismerte, május 3-ra teszi a kormányzat a koronavírus-járvány tetőzését, miközben a május 4-ei héttel megkezdődnek az írásbeli érettségik.



A Jobbik oktatási szakpolitikusai, Brenner Koloman, Ander Balázs, Csányi Tamás és Farkas Gergely a héten - a kormány bejelentése után - egy határozati javaslatot nyújtottak a Parlament elé annak érdekében, hogy a kormány biztosítson lehetőséget arra, hogy az érettségin és az egyetemi záróvizsgán megajánlott jegyeket kapjanak a diákok.



Ez egyébként egy rugalmas rendszer lenne, nem kötelező elfogadni a megajánlott érdemjegyeket, ugyanakkor, aki a vizsgát választaná, azok is jóval szigorúbb egészségügyi feltételek mentén vizsgáznának.



Brenner Koloman most úgy értékelte, hogy Orbán Viktor megerősítette az eddigi félelmeket, és az érettségik valóban a járvány csúcspontján, a tömeges megbetegedések időszakában kezdődnének. A Jobbik ezt nem tartja elfogadhatónak.



A jobbikos politikus egyben figyelmeztetett arra is, a céljuk az, hogy a 83 ezer érettségiző esetében minimalizálni lehessen a személyes kontaktok számát. Elmondása szerint a javaslatukra sok támogató visszajelzés érkezett diákok, családtagjaik és szakmai szervezetek részéről.

A pedagógus szakszervezetek szerint sok a megválaszolatlan kérdés az érettségivel kapcsolatban Másfél hónappal az érettségi vizsgák tervezett időpontja előtt jelentette be a kormány, hogy a koronavírus miatt átállnak a digitális tanrendre, azaz bezárják az iskolákat és minden diák otthonról készülhet. Az év végi megmérettetés sorsa kérdéses volt, egészen a múlt hétig kellett arra várni, hogy az oktatási akciócsoportot vezető államtitkár bejelentse a tervezett menetrendet.





Brenner Koloman egyébként közölte, felháborítónak nevezte Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár szavait, miszerint a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete vegye fel a Vörös Hadsereg Frakció elnevezést. Ebben a felfokozott hangulatban minden olyan javaslatot, amely az érintettek biztonságát szavatolná, meg kell fontolni, nem pedig politikai vagdalkozásra van szükség - fogalmazott a jobbikos politikus.