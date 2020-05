„Az eddigi szigorú tilalom után ránk zúdulhat a betegek tömege”

Kásler Miklós három napot, pontosabban egy hosszú hétvégét adott a fogorvosoknak és a járóbeteg-ellátásban résztvevőknek, hogy felkészüljenek a hétfői "újraindulásra". Ez a fogászati alapellátást és a járóbeteg-ellátásban elsősorban a rendelőintézeteket érinti, de a háziorvosok is több betegre számíthatnak majd. Az emberi erőforrások minisztere egyébként arra hivatkozva döntött így, hogy az országban szerinte kedvezően alakul a járványhelyzet. Pedig a fővárosban továbbra is szigorú korlátozó intézkedések vannak érvényben, és vidéken sem egyszerű most igénybe venni az egészségügyi ellátórendszert. Kásler Miklós részletekbe nem bocsátkozott, amikor megküldte levelét, csak annyit emelt ki, hogy az óvintézkedések érvényben maradnak. Így például a fogász vagy a háziorvos, de a szakellátás is csak telefonos egyeztetés után látogatható.

Nincs erre most megfelelő kapacitásuk az egészségügyi intézményeknek

- mondta az Alfahír kérdésére Lukács László György. A Jobbik országgyűlési képviselője szerint megint egy nem megfelelően előkészített dologról van szó, amiből ezúttal is kihagyták a szakmai szervezeteket. Úgy vélte, a mostani helyzet elsősorban a fogorvosokat érinti majd, de legalább ekkora gond várható a szakrendeléseknél is. Az érintett betegeknél ugyanis korábban elmaradtak az eddig szükséges vizsgálatok, így nem tudnak továbblépni egy műtét vagy más terápia irányába.

Ebből egyfajta telefonbajnokság lesz, hogy ki éri utol nagy nehezen a telefonközpontost, majd az orvost, akinek aztán valószínűleg fogalma sem lesz, hogy hogyan áll, mert nyilván nem látja maga előtt a beteg papírjait

- mondta Lukács László György, aki attól tart, hogy

a betegek mint az erdőben eltévedt túrázók fognak keringeni a járóbeteg-ellátásban, ami ráadásul életveszélyes is lehet, ha például valaki akut problémával keresné fel a szakrendelést.

Jelezte, hogy Kásler Miklós alkalmassága megint megkérdőjeleződött, és az szerinte már a járvány kezdete óta látszik, hogy nem alkalmas erre a pozícióra.

A Jobbik szakpolitikusa szerint

akkor kicsit talán szakmaibb lehetett volna az előkészítése az egészségügy újranyitásának, ha önálló egészségügyi minisztérium lenne,

ahol tényleg az egészségüggyel foglalkoznak és nem az oktatással, a szociális szférával meg minden mással.

„Az eddigi szigorú tilalom után ránk zúdulhat a betegek tömege”

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata szerint a hosszú hétvége nem adott elegendő időt és lehetőséget a felkészülésre.

Sajnálatos, hogy a rendeletek, illetve azok módosításai nem adnak egyértelmű útmutatást, segítséget a kollégák számára a teljeskörű ellátás újraindításához

- írta a Kamara honlapján Gerle János, a tagozat elnöke aki közölte, csütörtök óta megszámlálhatatlan megkeresés érkezett kollégáktól és betegektől Kásler Miklós utasítása kapcsán. Arra is felhívta a figyelmet, hogy „a fogászati ellátás eddigi észszerű korlátozásának a fokozatok nélküli teljes feloldása a járvány terjedése szempontjából kritikus helyzetet teremthet". A fogorvosok szakmai szervezetének vezetője szerint már a kezeléseket megelőző szűrővizsgálatok is nehézségekbe ütköznek.

Azt is hozzáteszi, hogy az ország különböző területén működő fogorvosi szolgálatok (közfinanszírozott és magán) esetében nem csak életszerűtlen, hanem többnyire kivitelezhetetlen, hogy minden esetben megelőzze a fogászati kezelést az ilyenkor kötelezően elrendelt SARS-COV2 vírus PCR vizsgálata.

Egész nap csörögnek a telefonok, de a legtöbb betegünket nem tudjuk fogadni

- mondta el az Alfahírnek az egyik Józsefvárosi rendelő háziorvosa. A nevét nem vállalta, de annyit elmondott, többen keresik most őket, mint korábban. Sokan csak információt kérnek tőlük, mivel nem tudják elérni a rendelőintézetet, ahol korábban járóbeteg-ellátás keretében kezelték őket.