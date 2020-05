Több mint 163 ezren fordultak munkanélküli segélyért vagy jövedelempótló támogatásért a kormányhoz

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, Schanda Tamás szerint már több mint 163 ezren fordultak segítségért a koronavírus miatt.

Schanda Tamás szerint a kormány 2010 óta munkaalapú társadalmat ígért, 1 millió új munkahelyet akartak teremteni, amit véleménye szerint teljesítettek is. Ugyanakkor elismerte, hogy

a koronavírus pusztító hatással van a magyar munkaerőpiacra is, az életet újra kell indítani, melynek része a gazdaság védelme és újbóli megerősítése.

Az államtitkár leszögezte: a kormány továbbra is a munkaalapú társadalom elképzelése mellett teszi le a voksát.

Schanda Tamás állítása szerint jelenleg

összesen 163.064 olyan magyar van, aki munkanélküli segélyért vagy jövedelempótló támogatásért fordult a kormányhoz.

Hozzátette, hogy a járvány kezdete óta kapcsolatban állnak a különböző kamarákkal és szakmai szervezetekkel, hogy próbálják feltérképezni a különböző szektorok állapotát és a károkat.

A bértámogatással kapcsolatban Schanda Tamás úgy fogalmazott, hogy a pénteki adatok szerint 3953 munkáltató igényelte azt, 54 ezer dolgozó részére. A legtöbb igénylés Budapestről és Pest megyéből érkezett. Hajdú-Bihar megye a második, de Bács-Kiskun megye is kiemelkedő.

Kiss Róbert rendőr alezredes tájékoztatása szerint már 336 olyan személy van, akit szoftverrel tudnak követni, hogy betartják-e a házi karanténnal járó szabályokat. A kijárási korlátozás megszegése miatt az elmúlt 24 órában 564 esetben intézkedtek a rendőrök a fővárosban és Pest megyében, ebből 99 esetben volt feljelentés is. Megtudtuk azt is, hogy 48 ezerszer intézkedtek a rendőrök március óta.

A mentők napja alkalmából Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója megköszönte az elmúlt hetek munkáját minden kollégának és önkéntesnek. Hozzátette, tudomása szerint 6 mentős fertőződött meg koronavírussal.

Mindezen felül 50 mentőt különítettek el a gyanús, vagy koronavírusos fertőzöttek szállítására. Leszögezte: szükség esetén akár minden egészségügyi dolgozót és önkéntest is be tudnak vonni a védekezésbe. Mintegy

15 ezer fertőzésgyanús vagy fertőzött beteget láttak el, 40 ezer mintavételt végeztek.

Újságírói kérdések

Az eddigi tapasztalatok alapján a gyorsétteremek nyitott teraszainál vannak csoportosulások, főleg a fiatalokkal volt probléma. 147 esetben intézkedtek a rendőrök szabálysértés miatt vidéken.

A Fejér megyei hírlap kérdésére úgy reagált Kiss Róbert, hogy nemcsak a vásárlóknak, de az eladóknak és az üzletek üzemeltetőjének is kötelező kell, hogy legyen a maszkviselés. Hozzátette, a szabályokat be is kell tartatni mindenkivel.

A 444.hu arról érdeklődött, hogy átadják-e Karácsony Gergelynek az általa kért, Budapestre vonatkozó részletes információkat, amelyekről még szombaton írt a főpolgármester. Kiss Róbert kiemelte, hogy egyelőre nem érkezett hozzájuk hivatalos megkeresés ez ügyben.