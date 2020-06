Sportkorrupció: a McLaren-jelentés szerint 10 millió dollár tűnhetett el Aján Tamásnál

A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) botrányait vizsgáló McLaren-jelentés súlyos hiányosságokat talált az elszámolásokban Aján Tamás vezetése alatt – írja az Index. A botrányba keveredett magyar sportvezető, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja is volt, utóbbi szervezetből márciusban távozott, miután az ARD német közszolgálati televízió kirobbantotta az ügyet. A tényfeltáró anyag szerint a szövetség

több millió dollárral nem tud elszámolni, valamint számos doppingügyet pénzért eltussoltak.

A vizsgálatot vezető Richard McLaren jogi professzor szerint Aján autokratikus, tekintélyelvű szervezetet épített fel. Az átvilágítás megállapította, hogy

készpénzt csak Aján vehetett át, és a kasszából is csak ő vehetett ki. A pénz forrásai elsődlegesen a befizetett doppingbüntetések voltak, és a legtöbb pénzt általában a szövetség kongresszusai előtt vették ki. A felhasználása követhetetlen

– áll az Index tudósításában.

A vizsgálóbizottság megállapította, hogy

hogy az Aján vezette szövetség 10,4 millió dollárral nem tudott elszámolni, továbbá legalább 40 pozitív doppingesetet eltitkolt,

ahol világversenyek érmeseit védték meg.

Bár korábban felmerült, hogy a Magyar Antidopping Csoport (MACS) is érintett a megvesztegetési ügyben, a McLaren-jelentés szerint ezek a vádak alaptalanok,

a MACS nem ellenőreit nem vesztegették meg.

Súlyemelés - Csütörtökön ismertetik a McLaren-féle nyomozás eredményét, amelyben Aján Tamás is érintett lehet Csütörtökön teszik közzé annak a négy hónapos vizsgálódásnak az eredményét, amelyet Richard McLaren nyomozócsoportja folytatott le a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséget (IWF) és annak elnökét, Aján Tamást ért vádak ügyében. Az olimpiai sportágakkal foglalkozó insidethegames.biz keddi anyaga szerint személyesen a vizsgálatot vezető kanadai jogászprofesszor, Richard McLaren ismerteti Montrealban, hogy milyen következtetésekre jutottak.

A magyar sportdiplomata az MTI-nek eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, hogy az ellene felhozott vádak alaptalanok.

„Egész életemben betartottam a törvényeket, a sport írott és íratlan szabályait, szokásait. Az IWF alapszabályának előírásai szerint minden szükséges döntést a nemzetközi szövetség elnöksége hozott meg. Az elnökség hagyta jóvá az éves költségvetést, a svájci auditorok által készített független könyvvizsgálói jelentést – mely tanúsítja a pénzügyek jogszerű kezelését – a közgyűlés fogadta el. Az ellenem felhozott vádak alaptalanok” – fogalmazott az egykori elnök.

Aján Tamás leszögezte, hogy a vizsgálat során teljes mértékben együttműködött McLarenékkel, „azonban sajnálatos módon kérésem ellenére sem bocsátották rendelkezésemre azokat a szükséges információkat, amelyek alapján cáfolhattam volna állításaikat és anélkül publikálták a jelentést, hogy a tisztázás lehetőségét megadták volna számomra” – írta.

„Mivel nem kaptam meg a jelentést előzetesen, ezzel kapcsolatban részletesen csak annak áttanulmányozása után kívánok állást foglalni. Mintegy fél évszázada egész szakmai pályafutásomat a sport, a magyar és a nemzetközi olimpiai mozgalom, a súlyemelés és a doppingellenes küzdelem szolgálatában töltöttem. Jelenleg is a sport érdekében tevékenykedem a Magyar Olimpiai Akadémia elnökeként. Ezen fáradozásomat a jövőben is folytatni kívánom. Továbbra is szoros kapcsolatot szeretnék ápolni a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséggel és a súlyemelőcsaláddal” – áll Aján Tamás közleményében.