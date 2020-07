Kaleta-ügy: aláírásgyűjtés indult a pedofil-bűncselekmények szigorúbb elbírálása érdekében

A volt perui nagykövet, Kaleta Gábor pedofilía miatt kapott enyhe ítélete miatt online petíciót indított a Gyermekjogi Civil Koalíció, amelyet az UNICEF hozott létre területen dolgozó civil szervezetek és szakértők összefogására. Szerintük a Kaleta-ügy tanulságai „megerősítették azt, amit a gyermekvédelmi szakma régóta mond:

az áldozatok kiszolgáltatottsága, a körülöttük lévő védőháló hiánya aggasztó, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az internet a szexuális ragadozók egyik fő vadászterületévé vált.”

A követelések között szerepel, hogy „az Országgyűlés tartson vitanapot a gyermekbántalmazás és a gyermekekkel szembeni szexuális erőszak problémájáról, és dolgozzon ki egy stratégiát a megelőzésre”.

A gyermekekkel szembeni szexuális erőszakot elkövetőkkel kapcsolatban fontosnak tartanák, hogy a megfelelő bírói ítélet mellett kötelező legyen a foglalkozástól való eltiltás is, valamint azt, hogy az elkövetőket tartsák nyilván, ahogy azt elsőként a Jobbik és az MSZP is kezdeményezte. Hangsúlyozzák, hogy „a nyilvántartásnak elsődlegesen a gyermekek védelmét kell céloznia, és meg kell felelnie a jogállamiság követelményeinek is”. Továbbá javasolják azt is, hogy a büntetőjogi szankciókat egészítsék a terápiával, ami a szakemberek szerint hatékony eszköz lehet a bűnismétlés ellen.

Szülők, nagyszülők tiltakoztak Kaleta Gábor enyhe ítélete miatt A "Védjük Meg A Gyerekeinket" Facebook-csoport szervezésében mintegy százan vettek részt a Pesti Központi Kerületi Bíróság Markó utcai épülete elé meghirdetett tiltakozáson. A résztvevő szülők, nagyszülők, civil szervezetek képviselői, plüssállatokkal a kezükben és a gyermeki ártatlanságot szimbolizáló fehér felsőben fejezték elégedetlenségüket amiért Kaleta Gábor volt diplomata felfüggesztett börtönnel megúszta a pedofil vádakat.

A miniszterelnök a szokásos pénteki rádióinterjújában azt ígérte, hogy „az őszi törvényalkotás egyik legfontosabb kérdése a gyermekvédelem lesz”, Gulyás Gergely pedig a Kormányinfón bejelentette, hogy munkacsoportot állítanak fel Kocsis Máté vezetésével, ami felülvizsgálja a hatályos törvényeket. A Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában azt nyilatkozta:

"A pedofil bűncselekmények kapcsán nincs bocsánat, nem lehet megértés."

Kocsis Máté a 19 ezer gyermekpornográf fotó birtoklása miatt csupán felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Kaleta Gábor volt perui nagykövet tettéről azt mondta, az ügy rávilágított arra, hogy a jelenlegi szabályozás nem mindig megfelelő, illetve elég nagy a bírói mérlegelés lehetősége.

Hangsúlyozta: a probléma sokkal szerteágazóbb és kiterjedtebb annál, mint hogy leegyszerűsítsék a gyermekek sérelmére elkövetett pedofil bűncselekménynek, és a jelenséggel szemben minden eszközzel fel kell lépni. Ezért Kocsis Máté szerint átfogó jogszabály-módosítási csomagra van szükség, minden olyan gyermekvédelmi szabályt, vonatkozó jogszabályt át kell nézni, amely segíti azt, hogy a pedofil bűncselekmények elkövetőit elriasszák.