Potocskáné: Úgy gondolom, elérte célját az akcióm, az emberek elkezdtek beszélni a témáról

Mint arról már beszámoltunk, Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik országgyűlési képviselője múlt hét péntektől vasárnapig 48 órás éhségsztrájkot folytatott a siófoki obszervatórium megmentéséért, mivel éppen azon a telken akarnak egy ötszintes apartmanházat felhúzni, ahol a viharjelző működik, ezenkívül a Jobbik Biztonságos Balatont! címmel aláírásgyűjtésbe is kezdett.

A magyar néppárt politikusát arról kérdeztük, hogyan bírta a kétnapos koplalást, mit szólt a kormánypárti troll, Bede Zsolt megjelenéséhez és provokációjához, milyen fogadtatása volt a helyiek körében az akciójának, kikkel beszélgetett a 48 órás éhségsztrájkja alatt, valamint arra is kíváncsiak voltunk, milyen kérdéseket tett föl Orbán Viktornak. Interjú a siófoki alapszervezet elnökével.

Hogyan viselte a kétnapos koplalást a "magyar tenger" partján?

Nagyon jól. Gyorsan elment az idő, mert tele voltam programokkal a 48 óra alatt. Többen kérdezték, hogy tettem-e cukrot a vízbe: kizárólag sima vizet ittam. Sajnos olyan ember vagyok, aki alapból nagyon keveset iszik, így most többször figyelmeztettek, hogy ne felejtsek el megfelelő mennyiségű vizet fogyasztani, mert volt, hogy órákon keresztül elfelejtkeztem arról, hogy innom kéne, hogy kibírjam a két napot.

Az építkezés még nem kezdődött el, egyetlen kapavágás sem történt a területen, de egy vadhajtás azért pénteken megjelent a huligánakcióiról hírhedtté vált kormánypárti troll, Bede Zsolt képében, aki sörrel és lángossal ült le Ön mellé, hogy provokálja, amivel annyit biztosan elért, hogy nagyobb hírverést kapott az ügy. Mit gondol, ennyire tart a Fidesz az Ön akciójától, hogy bevetették Bedét?

Azt gondolom, hogy ha nem is tartottak tőle, így nagyobb publicitást kapott az ügyünk. Ha ez nem lenne fontos a Fidesznek, akkor nagy valószínűséggel Bede Zsolt nem jelenik meg nálam, illetve akkor a kormány nem alkotott volna egy olyan jogszabályt, hogy a jövőben 60 méteren belül ne épülhessen ilyesmi egy viharjelző mellett. Úgy gondolom, erre az ügyre megfelelő figyelemfelhívó válasz volt az akcióm, azért pedig – bár vicces kimondani – köszönettel tartozom Bedének, hogy megjelent, hiszen ezzel igen komoly sajtóvisszhangot tudtunk elérni, ami rávilágított arra, mennyire komoly a probléma. Visszatérve a személyes vonalra: lehet ugyan kisebbíteni a tiltakozásom jelentőségét azzal, hogy miért csak 48 órán át tartott, miért ittam egyáltalán vizet, de lehet utánam csinálni 35 fokban, két napi kint alvással.

Nem érte semmilyen inzultus a vadhajtás részéről?

Abszolút nem. Próbált provokálni és kibillenteni a beszélgetés során, de úgy érzem, nem sikerült neki.

Mely szakmai és civil szervezetek fejezték ki aggályaikat az Országos Meteorológiai Szolgálat vihar-előrejelző siófoki obszervatóriuma melletti telekre tervezett 5 emeletes, 8 lakásos társasház építési terve kapcsán?

A Balatoni Szövetség, a Balatoni Fejlesztési Tanács elnöke, a Nők a Balatonért Egyesület, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, valamint Siófok polgármestere, Dr. Lengyel Róbert is. Fontos leszögezni, hogy ez nemcsak siófoki vagy Balatoni ügy, hanem országos, sőt, nemzetközi ügy, hiszen mindenhonnan rengetegen érkeznek a Balatonhoz, és az ottani viharjelzés mindenkinek szól.

Ezt igazolja például az az eset is, ami a két napos akcióm alatt történt: a pénteken „Biztonságos Balatont, mentsük meg a balatoni viharjelzést!” címmel elindított aláírásgyűjtés híre sokakhoz eljutott, olyannyira, hogy egy Pozsonyból érkezett úriember is aláírt, mivel azt mondta, itt szokott nyaralni, így fontos számára a viharjelző zavartalan működése.

Milyen fogadtatása volt a tiltakozásának a helyiek körében?

Sokan lejöttek hozzám, már csak azért is, mert régen, több tíz évvel ezelőtt ez a terület egy nagyvállalat üdülőhelye volt, így sokak gyermekkori emlékeit is „elveszik” azzal, ha megépül itt egy ilyen hatalmas társasház.

Több olyan vád is érte, hogy nem tett semmit az építkezés ellen alpolgármesterként, mikor ez egy 2013 óta húzódó ügy. Segítene tisztázni, mi az igazság?

2016-ban volt egy próbálkozás, amikor egy családi házat szerettek volna felépíteni itt, amit sikerült is megakadályozni. Nos, hogy miért nem akkor léptem fel az ötszintes társasház építési terve ellen, amikor alpolgármester voltam, annak elég egyszerű oka van: az építési engedélyezési eljárásnak 2019-ig nyúlik vissza a története, én azonban 2018 óta országgyűlési képviselő vagyok, tehát akkor még nem tudtam tiltakozni ellene, hiszen nem láthattam a jövőbe, hogy előállnak majd egy ilyen ötlettel. Most azonban még inkább kiállok parlamenti képviselői minőségemben az építkezés ellen.

Mint azt pénteken elmondta, 48 órás éhségsztrájkja alatt beszélgetésekkel is készült a vízi sportokról, a vízirendészetről, a horgászatról és környezetvédelmi témákról. Kik voltak a vendégei és mit emelne ki a beszélgetésekből?

Először a Nők a Balatonért Egyesület szakértője, Hajósy Andrienne geofizikus volt a vendégem, akivel nemcsak azt a témát érintettük, hogy meteorológiailag miért fontos a viharjelzés, hanem arról is beszélgettünk, hogyan végeznek most geofizikai méréseket. A szóban forgó építési telek ugyanis egy feltöltött terület. Hajósy elmondta, nemcsak az a probléma, hogy egy meteorológiai állomás mellé akarnak építkezni, hanem az is, hogy ráadásul egy mélygarázst is szándékoznak építeni az ötszintes apartmanház alá. Nonszensz, hogyan kaphatott környezetvédelmi vagy bármilyen engedélyt a tulajdonos.



Még szinten pénteken este Keresztesi Gergő, a Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnöke érkezett hozzám, akivel a fiatalokra leselkedő veszélyekről beszélgettünk. Egyik legfőbb intelme az, hogy alkoholos befolyásoltság alatt nem szabad vízbe menni, hiába van nyár és tűnik bulinak.

Keresztesi szerint a fiataloknak még jobban a tudtára kéne adni, hogyan működik a viharjelzés, mit jelent az első- és másodfokú riasztás, mivel ha villog a szerkezet, arra mindenkinek oda kell figyelnie, hiszen ez egy rendkívül fontos jelzőrendszer.

Hogyan telt a második nap?

Először Steinmetz Ádám képviselőtársam volt a beszélgetőpartnerem, akivel a vízi sportokról cseréltünk eszmét. A beszélgetés talán legfontosabb témája az volt, hogy fontos volna, hogy minden gyermek megtanuljon úszni, amihez a kormánynak kutya kötelessége lenne biztosítani a feltételeket. Az egyik legfontosabb eszköz ennek eléréséhez az lenne, hogy legyenek uszodák minden nagyobb városban. Itt Siófokon sincsen például uszoda, a gyerekeket egy wellness fürdő 16 méteres tanmedencéjében tanítják úszni.

Ezt követően Kocsis István horgász volt a vendégem, aki elmondta, az ő szempontjukból is nagyon jó lenne, ha egész évben lenne viharjelzés, hiszen jelenleg csak tavasztól őszig működik az obszervatórium. Ezután a 87 éves Sztanyák József vízi rendésszel végigvettük, hogyan alakult a viharjelzés: először például egy kosarat húztak fel, majd később rakétákat lőttek fel. Fontos megjegyezni egyébként, hogy anno ő javasolta a fényjelzés használatát. Rengeteg régi, izgalmas történetet hallgathatott meg mindenki, aki követte az élő Facebook videómat.

Kendernay Jánossal, az LMP társelnökével környezetvédelemről beszéltünk, külön kitérve a nádasok helyzetére, mivel tény, hogy az egész balatoni ökoszisztéma megváltozott, nemcsak a klímaváltozás miatt, hanem mert az ember bizony beavatkozott azzal, hogy beépítette a partszakaszt, ami így lassan betondzsungellé válik; a kikötők építése pedig befolyásolja az áramlásokat, aminek következtében Balatonfenyvesen látható az iszaposodás. Abban maradtunk, hogy ahogyan eddig is, továbbra is együtt fogunk küzdeni az LMP-vel a Balaton megmentéséért.

Vasárnap, az utolsó napon két beszélgetőtársam volt. Horváth Gyulával a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatójával folytattunk egy ismeretterjesztő eszmecserét. Az egykori matróz kifejtette, a hajósoknak is nagyon fontos a viharjelző, hiszen így elkerülhetőek a katasztrófák.

Végül Rig Lajos képviselőtársammal az egészségügyi kockázatokat elemeztük, illetve hogy mi a teendő fuldokló észlelése esetén. Szeretném megemlíteni, hogy ilyen esetben ne a 112-es számot hívjuk, hanem a vízirendészet közvetlen telefonszámát, ami 1817, mert egy értékes perceket nyerhetünk, ami nagyon fontos ilyen esetben.

Szombaton írásbeli kérdéssel fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Mikre volt kíváncsi?

Arra voltam kíváncsi, hogy mi a fontosabb a kormánynak: az emberéletek és a viharjelzések pontossága, vagy ennek a teleknek a beépítése, valamint arra, miért nem sajátítják ki a telket, amikor megtehetnék? Úgy gondolom, hogy akár az idei, akár a 2021-es költségvetés is biztosítana rá fedezetet, így át lehetne csoportosítani forrásokat arra, hogy az állam kisajátítsa, mivel ez eredetileg is állami tulajdon volt, majd valamilyen úton-módon magántulajdonba került a rendszerváltás után, most pedig szükséges volna, hogy visszavegyék és visszaadják az embereknek, hogy ismét fürdőzhessenek és a horgászok is látogathassák.

Hány aláírást sikerült összegyűjteniük péntek óta?

A helyszínen körülbelül 70 aláírás gyűlt össze. Sokan kérdezték, miért nem a Fő téren tartottam ezt a demonstrációt, mivel ott sokkal többen vannak és vélhetően többen alá is írták volna a petíciónkat, ugyanakkor úgy gondoltam, ezt a figyelemfelhívó akciót a helyszínen kell megvalósítani. Természetesen tovább folytatjuk az aláírások gyűjtését, amiket majd az Országos Meteorológiai Szolgálatnak is el fogunk küldeni. Én a magam részéről szerdánként és csütörtökönként délután 4 órától 6 óráig a Fő téren standolok, akkor is várok mindenkit, aki szeretne hozzájárulni a biztonságos Balatonhoz.

Amennyiben a kormány nem lesz hajlandó a kisajátítás intézményét alkalmazni, várhatóak még további tiltakozások?

Azt gondolom, most már van társadalmi támogatottsága az ügynek, nem hiába foglalkozott az elmúlt napokban számos médium a Balaton biztonságosságával. Nemrég éppen a vízirendészet nyilatkozott. Sajnos máris öt halálos áldozatot követelt a magyar tenger idén. Nagyrészt a nem megfelelő fürdőzési szabályok álltak a sajnálatos események hátterében. Egy emberi élet elvesztése is túl sok! Éppen ezért meg kell védeni és biztonságossá kell tenni a balatoni fürdőzést! Visszatérve a kérdésére: úgy gondolom, elérte az akcióm a célját, mert az emberek elkezdtek beszélni a témáról, és tudatosítottuk, hogy a viharjelző az ő életüket is megmentheti. Hogy milyen további akciók lesznek, az maradjon egyelőre az én titkom, de mindenképpen tovább fogunk menni ebben a témában.