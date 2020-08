Nem a gyermek van a kampányért, hanem a kampány van a gyermekért

Miután a Kúria múlthét pénteken helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) korábbi határozatát, miszerint Bíró László, az ellenzék által támogatott jelölt nem indulhat el a Jobbik logója alatt, a kampányok felgyorsultak. Az ellenzéki pártok jelezték, hogy továbbra is kiállnak Bíró mellett, aki azóta az aláírásgyűjtést is megkezdte.

Az ellenzéki jelölt már a döntés előtt megkezdte kampányát és hetek óta járja az érintett városokat, településeket, az ott élőkkel beszélget, akik egyébként jól ismerik. Közben megismerteti a helyiekkel a térség problémáira adandó elképzeléseit, de szól a helyi, illetve az országos politikai ügyekről is.

Mindeközben a Fidesz jelöltje, Koncz Zsófia mintha kissé lemaradt volna a kampányolásban. Konkrét elképzeléseket a térség problémáira eddig nemigen vetett fel, személyesen is ritkán jelenik meg és akkor is csak gondosan megválogatott hallgatóság előtt beszél többnyire olyan kormányzati sablonokat használva, mint a "Folytassuk együtt a megkezdett munkát!". A lapunknak korábban nyilatkozók szerint mindez azért lehetséges, mert Koncz Zsófia, édesapja tragikus balesete előtt, hazánk washingtoni követségén dolgozott évekig, így tehát nem nagyon ismerheti a térség gondjait.

A fideszes Koncz Zsófia gyerekekkel kampányol Borsodban, és füllentett a polgármesterről is Ahogyan arról korábban írtunk, Koncz Zsófia le van maradva a Borsod megyei időközi választás kampányában. Ennek fő oka, hogy szinte csak olyan eseményeken szerepel, ahol kontrollált körülmények között, még véletlenül se tehetnének fel neki kritikus kérdéseket. Ilyen volt a legutóbbi szikszói kiruccanása is, ahol a fideszes polgármesteren és a saját kampánystábján kívül más nem volt jelen a városháza irodájában.

Amit szabad kisökörnek, nem szabad a Jupiternek

Helyette előszeretettel oszt meg a nagyjából két hete létrehozott Facebook-oldalán olyan bejegyzéseket, melyek bár lényegi információkat nem tartalmaznak a programját illetően, viszont kisgyermekekkel közösen készült képeket igen. Ha visszaemlékezünk 2018-ra, amikor is Orbán Viktor miniszterelnök óvodai kampányba kezdett, majd emiatt a Nemzeti Választási Bizottság kimondta: megsértette a választási eljárásról szóló törvényben rögzített jelöltek és a jelölőszervek közötti esélyegyenlőség, illetve a jóhiszemű és rendeltetés szerű joggyakorlás alapelvét, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény köznevelési intézményekre vonatkozó rendelkezését is a kampánytilalomról. Magyarán szólva akkor Orbán kampánytevékenységéhez indokolatlanul használta fel a gyermekeket a szülők beleegyezése nélkül, ami nem bizonyult etikus húzásnak. A kormánypárt jelöltje, Koncz Zsófia erről vagy nem szerzett tudomást, vagy nem különösebben hatotta meg a dolog, ugyanis most a Borsod 6-os választókörzetében ugyanezt teszi.

A gyerekek manipulatív használata súlyosan sérti a gyerekek jogait és méltóságát. Erre építve sokszor a cél annak a képnek a bevésése a választó tudatába, hogy a kampányolótól nincs miért tartani, jó ember, szereti a gyerekeket is

- válaszolta lapunknak Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke a Gyermekjogi Alapítvány megállapításának egy részletével, arra a kérdésünkre, hogy mit gondol az ilyen kampányeszközök bevetéséről. Egy gyerek nem eszköz, nem díszlet, hanem jogokkal rendelkező állampolgár. A Jobbik maximálisan ezt az elvet vallja - tette hozzá.

Nem a gyermek van a kampányért, hanem a kampány van a gyermekért

Az alelnök kihangsúlyozta, hogy a pártja masszívan elutasítja azt a kormánypárti - ahogy fogalmaz - undorkampányt, amely nem csak a gyermekek felhasználása kapcsán jelenik meg, hanem minden egyéb területen is.

Azt látjuk, hogy a honfitársaink megtévesztésével, intézményesített hazugsággyár működtetésével egy olyan klímát alakítottak ki Magyarországon, amely azt eredményezte, hogy a normális emberek egy része elfordult a politikától.

Beleznay Zsuzsanna, a Jobbik nő- és családpolitikáért felelős képviselője szerint fontos azt is megjegyeznünk, hogy nem a gyermek van a kampányért, hanem a kampány van a gyermekért, amivel a Jobbik nemcsak tisztában van, de ezt szigorúan, szem előtt is tartja, szemben a fideszes politikával.