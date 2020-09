Jakab Péterék leadták Bíró László ajánlóíveit

Történelmi jelentőségűnek nevezte az október 11-i tiszaújvárosi (Borsod 6.) időközi országgyűlési választást Jakab Péter, a Jobbik elnöke Facebookon közzétett videójában. Ahogy mondja, nem volt még Magyarországon olyan választás, ahol nem engedtek elindulni egy ellenzéki parlamenti pártot.

A Fidesz most elérte, hogy a Jobbik ne indulhasson. De történelmi jelentőségű ez a választás azért is, mert az ellenzék képes volt nemcsak összefogni, de összezárni is a Fidesz támadásával szemben.