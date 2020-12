Négyszeres hasznot remélt a bilincsben elvitt Nagy és társai – Íme, a részletek

A bilincsben elvitt Nagy János helyettes államtitkár cégének Taby-Agro Kft.-ben fennálló üzletrészének felét

zár alá vették

– derül ki a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségnek a Cégbírósághoz megküldött határozatából. Mint arról lapunk múlt hét csütörtökön elsőként beszámolt, Nagy 5 százalék üzletrészt szerzett a 2020. június 10-én alapított Taby-Agro Kft.-ben, majd ezt az üzletrészt átruházta arra a Iustum Consulting Kft.-re, melyben Nagynak 50 százalékos részesedése van. A Taby-Agro Kft. ugyanekkor feltőkésítették, és abban így Nagy cégének már 10 százalékos tulajdoni hányada, valamint ennek megfelelő szavazati aránya volt.

A Hungaroring felügyelő bizottságában is ott ül a lecsukott helyettes államtitkár Idén június 10-án alapították azt a Taby-Agro Kft.-t, mely miatt a Központi Nyomozó Ügyészség munkatársai szerdán elvitték Nagy Jánost, az Agrárminisztérium helyettes államtitkárát - derítette ki az Alfahír. Korrupciós bűncselekmény gyanúja miatt vettek őrizetbe egy vezető beosztású minisztériumi tisztségviselőt - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője az MTI-vel szerdán.

Az ügyészségi határozatból a bűncselekmény részletei is kiderülnek.

Lapunk a földhivatali nyilvántartásból kiderítette, a frissen alapított Taby-Agro székhelyéül szolgáló atkári földterület, a tabi major egészen 2018-ig állami tulajdon volt. A 2,96 hektáros területet 2018. decemberében vásárolta meg az őrzés-védelmi közbeszerzéseken is rendre sikerrel pályázó Szentinel Kft., aki a földet 2020. augusztusban adta el a Taby-Agrónak. A tulajdoni lap ide kattintva elérhető.)

Az ügyészségi határozat azt írja, Nagy még a Taby-Agro megalapítása előtt, május végén találkozott a Wild-Farm Kft. ügyvezetőjével, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kőtelek önkormányzati képviselőjével, Bozsó Szilárddal, valamint a földterület tulajdonosának, a Szentinel Kft.-nek a többségi tulajdonosával, Faragó Gáborral. (Meg kell említenünk, a 2016-ban alapított Wild-Farmban Bozsó üzlettársa ugyanaz a Veres Nándor korábbi nagykörűi polgármester volt, akivel a Taby-Agrót is közösen alapították. A Wild-Farmban idén áprilisban szerzett 21 százaléknyi tulajdonrészt az a Wyszoczky Ferenc, aki júliusban a Taby-Agróba is beszállt 5 százaléknyi részesedéssel, és aki a Törökszentmiklósi Football Club elnöke is.) Bozsó és Faragó terve a dokumentum szerint az volt, hogy

az újonnan alapított céggel a megvásárolt atkári földterületen egy 830 millió forintos pályázat elnyerésével egy – a határozatban nem nevesített – mezőgazdasági vállalkozással beruházást valósítanak meg,

amihez ez a meg nem nevezett cég 250 milliós önerőt kölcsönként biztosít. Az ötéves kötelező fenntartási idő leteltével pedig a beruházást a cég a kölcsön fejben visszaadja a befektetőnek,

így a földterület értéke elérné az 1 milliárd forintot.

Nagy János vállalta, hogy mint a Nemzeti Földügyi Központ elnökhelyettesével és egyéb vagyonkezelő szervekkel kapcsolatban álló hivatalnok segíti Bozsóékat a pályázat elnyerésében. Bozsóék a már említett 5 százalékos üzletrész

ingyenes megszerzését ajánlották fel cserébe, amit Nagy elfogadott.

Bozsónak néven van őrzés-védelemmel foglalkozó cége is, így könnyen elképzelhető, innen ismeri az atkári földterületet a Taby-Agrónak értékesítő Szentinel Kft. tulajdonosát, Faragót.

Mint arról korábban beszámoltunk, Nagy János havi 150 ezer forintos tiszteletdíjért tagja a Hungaroring Sport Zrt. felügyelő bizottságának, illetve cége, a Iustum Consulting Kft. a fideszes vezetésű Belváros-Lipótvárossal, valamint a Mecsekérccel is szerződéses kapcsolatban áll.