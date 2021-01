Ő lehet Szájer József utódja

A Magyar Nemzet értesülései szerint Schaller-Baross Ernő, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára kapja meg Szájer József mandátumát az Európai Parlamentben. A lap úgy tudja, hogy a jelölést kedd este jelenthetik be, a választási irodát már értesítették a döntésről. Arról is írnak, hogy Schaller-Baross kiválasztásánál a szakmai tudás mellett jelentős szerepet játszott a politikus kora, január végén tölti be a 34. életévét.

A leendő EP-képviselő jogász végzettségű, több idegen nyelven beszél anyanyelvi szinten, korábban a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának külügyi tanácsadója volt, valamint 2013 és 2018 között a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány külügyi igazgatói posztját is betöltötte.

Szájer november 29-én jelentette be, hogy év végén lemond EP-mandátumáról, az csak később derült ki, hogy részt vett egy brüsszeli szexpartin, ahonnan a rendőrök kiérkezése után megpróbált elmenekülni. Szájer 2004 óta volt EP-képviselő, és a legbefolyásosabb fideszesként tartották számon Brüsszelben.