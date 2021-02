Matolcsy György szerint banktitok, hogyan tudott Varga Judit 8 millióra 192 millió hitelt felvenni

Ahogy arról az Alfahír is beszámolt, a Jobbik lemondásra szólította fel Varga Judit igazságügyi minisztert, miután a politikus több, minimum furcsa ingatlanvásárlása is nyilvánosságra került. A párt az erről szóló közleményt eljuttatták az MTVA-hoz is, ami azonban megtagadta annak közlését. Arra hivatkoztak, hogy a szabályzatuk egyik pontja (14.3.)