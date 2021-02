Múlt-hét pár percben: Szórakoztató gyorstalpaló az elmúlt hét fontosabb híreiből

Munka, család, egyéb karanténos elfoglaltsága miatt, esetleg az idegrendszerének védelme érdekében nem követte az elmúlt hét nap közéleti történéseit? Semmi gond! Ha úgy érzi illene felvérteznie magát a hét legfontosabb eseményeivel, akkor van egy jó hírünk, önnek nem kell megannyi portált végigbújnia, ugyanis a hetet összefoglaló cikkünkben kigyűjtöttünk önnek mindent, amiről érdemes volt hallani az elmúlt 168 órában.

(2021. február 15-21.)

Jakab Péter Orbán évértékelőjéről: úgy viselkedik, mint egy afrikai kuruzsló

A hétfői parlamenti ülés megalapozta a hét hangulatát, a Jobbik elnöke kifejtette a miniszterelnök évértékelőjét követően, hogy nem tudtuk meg, hogyan fogják újranyitni az országot. Szó esett a kínai vakcináról is, mely Jakab szerint senkinek sem kell majd, az újabb nemzeti konzultációra pedig ilyen helyzetben nincs idő. Az országgyűlési csörtéről itt olvashat bővebben.

Új korszak köszönt be az érettségizésben

Az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) kedden jelentette be, hogy 2023-tól megújul az érettségi általános vizsgakövetelményei: még nagyobb szerepe lehet a vizsgákon a tanulói kreativitásnak, problémamegoldó készségnek. Bővebb infókat itt kaphat a témában.

A FreeSZFE Egyesülete lemondott a frissen kapott Damjanich utcai épületről

Közösségi- és oktatási tér kialakítására keres helyszínt a Freeszfe Egyesület, miután a politikai fronttá vált hetedik kerületi épület bérleti jogáról, a szemeszter végével, lemond. Mi volt a döntésük oka, az a cikkből kiderül.

Ön jobboldali szavazó? Akkor megnyugodhat! Ön szebb, mint más politikai beállítottságú emberek

A Bencsik András főszerkesztette Demokrata vélemény rovatában jelent meg ugyanis az a tudományos igényességgel szerkesztett anyag, mely kitér rá, hogy a jobboldali politikusok, mind a követőik „hajlamosak fizikailag vonzóbbak” lenni, mint a politikai spektrum más szegmenséhez tartozók. Ha ön nem Fidesz párti, van egy rossz hírünk az IQ-ját és a magasságát illetően, amit le se merünk írni, jobb, ha kattint és elolvassa.

A hét legizzasztóbb kérdéseiről is lehullt a lepel: ezek az újranyitásról szóló nemzeti konzultáció 7 megválaszolásra váró pontja

A lenni vagy nem lenni kaliberű kérdéseket a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet kitölteni. Hét kérdésre lehet válaszolni, többek között a védettségi igazolvánnyal, az éttermek és szállodák újraindításával és az este 8 óra utáni kijárási tilalommal kapcsolatban. Ha szeretne felkészülni, akkor itt előre meglesheti a kérdések és rájuk adható válaszok teljes listáját.

Kósa Lajos tánca tovább folytatódott a csengeri "örökösnővel"

Ajándékot kapni jó dolog, ezt pedig Kósa Lajos nagyon jól tudja, hiszen négyszer is találkozott Svájcban azzal a csengeri örökösnővel, akiről azt hitte, mesés örökség birtokosa. Hogy milyen exkluzív környezetben fogadták őket a bankok, innen megtudhatja.

Megérkezett a koronavírus harmadik hulláma a héten, ezzel pedig az életkedvünk elment

Az adatok szerint egyértelműen emelkedő szakaszba lépett a fertőzöttek száma, így a koronavírus-járvány harmadik hullámának kezdetéről beszélhetünk Müller Cecília szerint. A további lesújtó adatokat itt elemezheti ki, ha nekünk nem hisz.

Nemzeti konzultáció, de csakis őszintén

Megkértük Weiland Annamária újságírót, Czutor Zoltán moralistát, Csintalan Sándort, Keresztesy Gergőt, a Jobbik IT vezetőjét és Para-Kovács Imre újságírót, hogy rendhagyó, de őszinte módon segítsenek kitölteni a legújabb nemzeti konzultációt. A végeredmény megér egy néhány percet az életéből, ezt garantáljuk.

A nyugdíjasok által vásárolt áruk drágultak a legjobban

Óriásit drágult az elmúlt években azoknak a fogyasztási cikkeknek a köre, amelyeket jobbára nyugdíjasok vásárolnak. Miközben a nyugdíjemelés 3 százalékos volt. Hogy pontosan mely termékeknek emelkedett a leginkább az ára, itt kiolvashatja.

Jövő héttől a kínai vakcina is beadható, íme a mellékhatások

Elvileg már lehet oltani azzal az 550 ezer adag kínai vakcinával, ami a héten érkezett meg Magyarországra, annak hatékonyságáról, mellékhatásairól és hogy kiknek nem javasolják egy kattintásra kiderül.

Kövér Lászlót megijesztette az ellenzéki összefogás

A házelnök szerint van egy stabilnak mondható tábora a Fidesznek és az ellenzélnek is, és a kettő között van olyan réteg, amelynek tagjai vagy nem mennek el választani, vagy menetközben, az élethelyzetükben bekövetkező változásokat mérlegelve döntik el, hogy kire szavaznak. És hogy miért tart az ellenzéktől? Íme a válasz.

Szijjártó szerint mindenki hazudik az EU-ban: a magyar kormány biztosítja a sajtószabadságot, de erről egy szót se az ellenzéki-független sajtónak

Már nem kell sokáig kitartania a közéleti hírek rengetegében, de nem árt, ha ezen mielőbb túlesik rajta, akkor talán nem fog annyira fájni: a külügyminiszter szerint a magyar sajtóorgánumok többsége kormányellenes álláspontot képvisel", majd mindezt megfejelte azzal, hogy szerinte a médiapiacnak nincs olyan szeglete, ahol a legnézettebb, leglátogatottabb és leghallgatottabb orgánumok egy picit is baráti módon állnának a kormányhoz. Szijjártó a téma kapcsán még morfondírozott egy keveset, ha bátor és meri, olvassa el!

2020 a Fidesz-média éve volt: 57 helyreigazítási pert vesztettek el. Ha mindez prémiummal járna, akkor a PestSrácok már RózsadombiSrácok lennének

A Fővárosi Törvényszéktől kapott összesítés szerint összesen 57 sajtó-helyreigazítási pert vesztettek tavaly a Fidesz-közeli médiatermékek. A rekorder az Origo 20 elmarasztaló ítélettel, a második helyen pedig a Pesti Srácok áll 15 elbukott perrel - tudta meg az Átlátszó. Ezzel szemben az ellenzéki sajtó csak hét esetben közölt helyreigazítást. Grafikonok az adatokról a cikkben.

Majd az első hapcira, jön az orosz vakcina

A hét zárásaként érdemes lehet Strongi semmiből jött "Az orosz vakcina" című, a magyar YouTube-on pillanatok alatt slágerré váló számát is fél füllel megismerni, ami bizonyítja, hogy a karantén idején is lehetséges kreatív energiákat megmozgatni és életben tartani a hazai "popszakmát". A közel kétmilliós megtekintésnél járó anyag egyben azt is remekül megmutatja, hogy a hazai lakosokat mennyire foglalkoztatja a Szputnyik V vakcina. Kijelenthetjük, megszületett a karantén-himnusz.