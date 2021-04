Gyerekorvos: amíg a közösségbe járó gyerekek fertőzhetnek, nem lehet megszabadulni a járványtól

Válaszok helyett inkább újabb kérdéseket, felvetéseket eredményezett a teraszok megnyitása, az alsótagozatosok iskolába járása és az átoltottság kormány által megadott mértéke, ami most 3,5 millió beoltott embert jelent. Vannak akik szerint ez még nem elég a sokat hangoztatott nyájimmunitás eléréshez, mások szerint a várható mutációk miatt nem is minden vakcina lesz igazán hatásos és sok ezer alsós továbbra is a távoktatást választja, aminek nem is mindig a koronavírus-járvány volt a fő oka.