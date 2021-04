Zágráb Nándor: „Sajnos ki kell mondani, hogy az állami szintű fideszes lopások útját állják a gazdaság talpra állításának”

Olyan jelölteket indítunk az előválasztáson, akik helyben már bizonyítottak és akik kellően integratívak ahhoz, hogy ne csak az elkötelezett ellenzéki szavazókat tudják megszólítani, de a bizonytalanokat is" - Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta ezt pártja jelöltjeivel kapcsolatban.

Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik színeiben az előválasztáson induló politikusokat, és terveiket.

Nagykőrösről gyakorta hallani a médiában, amit lassacskán a Fidesz közpénzeltüntető-laborjaként is hívhatnánk. Zágráb Nándor mindez ellen eddig sikeresen tudott fellépni, akárcsak a helyi strand elkótyavetyélésére, a jogtalanul beszedett csatornapénzekre, vagy a legfrissebb klubház körüli tao-pénzek eltűntetésére gondolunk. Pest megye 12. számú választókerületének jobbikos jelöltje, az első számú csatornaügyi aktivistaként is emlegetett politikus legfontosabb feladatának a lakosság érdekképviseletét, az igazságtalanságok megszüntetését tartja, megválasztása esetén pedig azon fog dolgozni, hogy kétszer-háromszor több pénzből gazdálkodhasson a térség. Interjú.

Az ellenzék új úton vágott neki a 2022-es választásoknak. Miért?

Az ellenzéki oldalon az elmúlt évek során kristályosodtak ki azok a megoldások, amelyek lehetővé teszik a Fidesz legyőzését, mivel a kormánypárt a jogszabályi, gazdasági és média hátteret úgy alakította ki, hogy ne lehessen vereséget mérni rá. Ugyanakkor felküzdötte magát az élmezőnybe egy olyan kiváló adottságokkal rendelkező politikus, mint Jakab Péter, aki nem csak a saját személyét építette fel, hanem bebizonyította, hogy egy korábban nehéz helyzetben lévő pártot is képes a legversenyképesebb pozícióba irányítani. A magas népszerűséggel rendelkező vezető mellett szükség van sikeres politikai stratégiára is.

Ma már az ellenzéki szavazóbázis szinte teljes egésze belátja, hogy összefogás nélkül nem valósulhat meg a kormányváltás.

És ezzel elérkeztünk az előválasztáshoz.

Igen, hiszen a sikerhez szükség van egy harmadik előfeltételre, az egybekovácsolt szavazótábor mozgosítására is. Az előválasztás az első lépés ahhoz, hogy mindenki felálljon a fotelből és a kormányváltás aktív szereplőjévé váljon. Emellett versenyhelyzetet biztosít az ellenzéki jelöltek részére, megmutatva képességeiket, formába lendíti őket a kormánypárttal szembeni küzdelemhez. Mindannyiunknak az az érdeke, hogy a legütőképesebb jelöltek álljanak majd a Fidesszel szemben. Egy év múlva az fog eldőlni, hogy az Európai Unióból érkező óriási pénztömeg hol fog kikötni, a városok, falvak lakosságánál, vagy a Mészáros-féle fideszes strómanoknál. Vagyis óriási a tét, az előválasztás pedig egy nagy lépés a győzelem érdekében.

Számos cikkünk foglalkozott már a térséggel, de hogyan mutatná be Pest 12-t?

A választókerület két középvárosból (Cegléd, Nagykőrös), egy kisvárosból (Abony) és hét községből (Törtel, Csemő, Újszilvás, Jászkarajenő, Nyársapát, Kocsér, Köröstetétlen) áll össze. A mezőgazdasági karakter mellett a települések népessége, infrastruktúrája, gazdasági alapja jelentősen eltér egymástól. Van ahol a belterületi utak állapota, van ahol a szennyvízelvezetés, a helyi egészségügy tárgyi és személyi feltételei, az oktatási intézmények és óvodák állapota, a szociális háló kiépítettsége, a tanyagondnoki szolgálat felszereltsége okoz problémát. Mindegyik települést súlyosan érinti az elvándorlás, amely szoros összefüggésben van a térségben található munkalehetőségekkel.

Nagykőrösi klubház: A tao-pénzek eltüntetésének állatorvosi lova Nagykőrösön több mint 400 millióból kapott egy negyedosztályú focicsapat új klubházat, majd a sportegyesület egyszercsak nevet változtatott és egy cégtemetőként is emlegetett címre jegyeztette be magát. Az eset tökéletesen rávilágít a kormány lopásmodelljére, melyben az egyesület, a Fidesz és az önkormányzat szimbiózisba kerül.

Pedig az országgyűlési képviselőjük, Földi László éppenséggel kormánypárti.

A fideszes országgyűlési képviselők részéről nagyon sok olyan ígéret hangzott el az elmúlt 10 évben, amelyek nem, vagy csak részlegesen valósultak meg. Gondoljunk csak a 441-es út felújítására, a kerékpárutak építésére, vagy a munkahelyteremtésre. Alapvetően a pénzügyi lehetőségektől függ a települések fejlesztése, mivel az önkormányzatoknak megvan a szándéka az előrelépéshez. Ugyanakkor egyre több vallomás, nyilatkozat, információ támasztja alá azt, hogy csak a tervezett beruházások fele valósulhatott meg, mivel a Fideszhez köthető politikusoknál, vállalkozóknál kötött ki az európai uniós támogatások nagy része. A kormány a jelenlegi egészségügyi és gazdasági helyzetben nem tőlük vette vissza a pénzt, hanem az önkormányzatokon foganatosított további elvonásokat. Végsősoron ismét a lakosságon csattant a fideszes kormányzati ostor.

Ezért helyre kell állítani a jogállamiságot, mert ahol nincs jogállamiság ott nincs ellenőrzés, és ahol nincs ellenőrzés ott lopnak a politikusok. Azokban az országokban ahol szabadon lophatnak a politikusok ott „a szegénység az úr”.

Zágráb Nándor Béli Balázs / Alfahír

Mit emelne ki a legfontosabb feladataként, kihívásaként?

A legfontosabb feladatomnak a lakosság érdekképviseletét tartom, illetve azoknak az igazságtalanságoknak a megszüntetését, amit ezzel összefüggésben tapasztaltam. A visszajelzések arra utalnak, hogy ebben eredményes vagyok. Például épp a napokban lepleztem le egy olyan nagy léptékű visszaélést, amely során fideszes politikusok a sportra hivatkozva próbálták magukat előnyös helyzetbe hozni. Erről a legjelentősebb médiumok is beszámoltak. Vagy korábban az európai uniós támogatásból felújított, majd bezárt nagykőrösi strand végleges eltüntetését tudtam megakadályozni. Továbbá sikerült visszaszereznem 5000 nagykőrösi családnak, háztartásonként több mint 120 ezer forint igazságtalanul beszedett csatornapénzt. És végül, de nem utolsó sorban 10 évig harcoltam a nagykőrösi villany nélküli tanyák árammal való ellátásáért. A nagykőrösi tevékenységem jól mutatja, hogy megválasztásom esetén mit várhatnak tőlem a választókerület települései. Azoknak a szavazatára számítok, akik jobban, és igazságosabb körülmények között szeretnének élni mint most.

Ez olyan, mintha valaki egy pékséget üzemeltetne, és a kenyér árán túl a vevőivel fizettetné ki a vállalkozása költségeit Nagykőrösön a csatornapénzek visszakövetelésének kálváriájára továbbra sem került pont. Bár az ingatlantulajdonosok egy része idén karácsonykor újabb részletet kaptak kézhez, a teljes kártalanítás még ezzel együtt sem történt meg. A Pest megyei város uniós és nemzeti támogatás révén csaknem teljesen feleslegesen befizetett önrészből megvalósított szennyvízelvezetési programja volt az első eset, amikor idehaza büntetőeljárás indult ilyen ügyben.

Milyen tapasztalatai vannak az egészségügyi intézmények működésével, a vállalkozások támogatásával és az önkormányzatok ellehetetlenítésével kapcsolatban? Hogy vészeli át a térség koronavírus-járványt?

A járványhelyzet korábban nem látott kihívás elé állította az egészségügyet, ez érzékelhető a választókerület polgármestereinek nyilatkozataiból is. Az egészségügyi dolgozókra elképesztő teher nehezedik, a méltánytalan körülmények ellenére emberfeletti teljesítményt nyújtanak. Ahogy korábban említettem, a legnagyobb problémának az adóforintok és az európai támogatások nem megfelelő felhasználását tartom. Szomorú, de ez ma emberéletekbe kerül. A megalomán sportberuházások helyett az egészségügynek kellett volna lennie az egyik kiemelt fejlesztési célpontnak. Ezen belül is az egészségügyi dogozók itthon tartására kellett volna az erőforrásokat használni. Hiába vannak létesítményeink, eszközeink, ha nincs hozzá elég szakember. Ez látszik a választókerület falvaiban, városaiban ahol nincs elég körzeti orvos, de a kórházakban is, ahol szintén szakemberhiány van. Ezzel párhuzamosan sajnos a mikró és kisvállalkozások jelentős részét és ezzel nagyon sok munkahelyet is elsöpört a járványhoz kapcsolódó gazdasági válság.

Ma már teljesen világos, hogy az európai uniós támogatásokat ugyanolyan, vagy még nagyobb arányban a magyar kisvállalkozások irányába kell fordítani, mint ahogy a multik esetében történt. Mivel ők adják a munkahelyek 70 százalékát. Sajnos ki kell mondani, hogy az állami szintű fideszes lopások útját állják a gazdaság talpra állításának.

Zágráb Nándor Béli Balázs / Alfahír

Ön szerint egy kormányváltás után mi legyen a korszakváltó pártok első feladata?

Sokan nem értik, hogy mi az összefüggés a jogállamiság és a saját elszegényedésük között. Pedig a kilábaláshoz az erőforrások rendelkezésre állnak, csak rosszul vannak elosztva, felhasználva. Ezért az egyik legfontosabb lépés azoknak a gazdasági és politikai ellenőrzési rendszereknek a kiépítése lesz, amelyek meggátolják, hogy az adóforintok és az európai uniós támogatások a jelenlegihez hasonló módon eltűnjenek.

Ön hol képzeli el magát ebben a folyamatban?

Megválasztásom esetén azért fogok dolgozni, hogy a jelenlegihez képest kétszer - háromszor több pénz érje el a térség településeit úgy, hogy azokból tényleg azok beruházások valósuljanak meg amelyekre igény van. Mert a jólét és a szabadság minden tisztességes magyar embernek jár!