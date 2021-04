Jakab az alkotmányellenes rabszolgatörvényről: aki a magyar dolgozóval szórakozik, az a tűzzel játszik

"A melós nem lehet rabszolga, hiába döntött úgy 2018-ban a Fidesz"

- így értékelte Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnökelnök-jelöltje, hogy az Alkotmánybíróság a rabszolgatörvény bizonyos elemeit alkotmányellenesnek találta.

A legnépszerűbb ellenzéki párt elnöke a Facebook-oldalán idézet fel, a kormánypárt 2018. december 12-én minden jogszabályt áthágva verte át a rabszolgatörvényt a parlamenten, miközben az ellenzék minden létező eszközt bevetve próbálta azt megakadályozni.

"Végül a Fidesz megszavazta, hogy akár évi 400 órát is lehessen túlóráztatni a magyart, elszámolni meg majd elég 3 év múlva. Az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordult, amely most kimondta, a rabszolgatörvény egy kacat. Szemétdombra való. Jobban mondva a parlamentnek újra kell tárgyalnia, hogy legalább a fideszes Alaptörvénynek megfeleljen. Mert a dolgozóval jelenleg még a szerint sem lehet mindent megtenni. Persze lehet, hogy jön majd egy újabb Alaptörvény-módosítás. De jönni fog a kormányváltás is. Mert a magyar dolgozó nem játék. Aki velük szórakozik, az a tűzzel játszik. Most győztünk, győzni fogunk a választáson is!"

- írta a jobbikos politikus.

Egyébként Jakab Péter az Alfahír fotósának, Béli Balázsnak az egyik korszakos képével rakta ki a posztját, amely azt a pillanatot örökítette meg, amikor a jobbikos politikus először ült Orbán Viktor parlamenti székében (ez a rabszolgatörvény megszavazása előtti pillanatokban történt) - ezután Kövér László ismételten nagyon megorrolt Jakab Péterre: